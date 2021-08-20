Cilo Dağı: Türkiye'nin en büyük buzulları eriyor

https://www.youtube.com/watch?v=wC7OhaAcriU

Hakkari'deki Cilo Dağı'nda bulunan, yaklaşık 20 bin yıllık Cilo buzulları eriyor.

BBC Türkçe ekibi, Cilo Dağı'na giderek buzulların erimesini görüntüledi.

Uzmanlar, her sene bu buzulların karla beslendiğini ve yaz aylarında belli oranda eridiğini ancak şu andaki erimenin, uzun vadeli ve kapsamlı bir erime olduğunu söylüyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Peyzaj Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Onur Şatır, Cilo Buzulları'nın yıllar içinde erimesinin en büyük nedeninin küresel iklim değişikliği olduğunu belirtiyor.

Video-haber: Mahmut Hamsici, Arif Aslan

Kurgu: Ege Tatlıcı

Grafik: Selim Büyükgüner



