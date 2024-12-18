KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Güzellik - Moda
  4. Cilt bakım ürünlerine tonlarca para harcamaya son! İşin sırrı mutfaktaymış

Cilt bakım ürünlerine tonlarca para harcamaya son! İşin sırrı mutfaktaymış

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
18.12.2024 11:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Biriyle sohbet ederken ilk göze çarpan detay cildiniz oluyor. Her cildin kendine has bir özelliği var. Sivilce, akne, komedon, siyah nokta ve leke gibi cilt problemleri birçok kişinin canını sıkabiliyor. Cilt bakım ürünlerine tonlarca para harcamak bazen işe yaramayabiliyor. Her ne kadar cilt bakım ürünleri kullansanız da az su tüketimi, sağlıksız beslenme gibi faktörler cilt problemlerinin oluşmasına yol açıyor. İşte cildinizi içerden parlatacak o içecek...

Cilt bakım ürünlerine tonlarca para harcamaya son! İşin sırrı mutfaktaymış

Parlak, pürüzsüz, lekesiz ve sivilcesiz bir cilt neredeyse herkesin hayali. Cildinizin güzelleşmesini istiyorsanız, temizleme nemlendirme ve güneş kremi kullanımı gibi temel cilt bakımı adımlarını uygulayabilirsiniz. Bazen ne kadar bakım yaparsanız yapın cilt problemleri bir türlü bitmek bilmeyebiliyor. Bunun en temel sebebi cilt bakımının tek başına yetersiz olması.

Cildiniz için dışarıdan müdahale ederken içeriden beslemeyi de unutmayın. Nemli ve parlak bir cilt için bol su için ve cilde zarar veren besinlerden uzak durun.

Ekran görüntüsü 2024-12-18 110115

Bunun yanı sıra birbirinden faydalı besinlerle hazırlanan bu içeceği günde 1 bardak olmak kaydıyla tüketebilirsiniz.

CİLDİ PARLATAN İÇECEK TARİFİ

Cildi parlatan içecek için gerekli malzemeler:

  • 4-5 tane kereviz sapı
  • 1 tane yeşil elma
  • 8 tane ıspanak yaprağı
  • 6 tane taze nane yaprağı

Hazırlanışı ve uygulanışı:

İsteğe bağlı olarak kabuğu soyulmuş yarım limon ekleyebilirsiniz. Böylelikle tadı çok daha güzel olacaktır.

Malzemeleri katı meyve sıkacağından geçirin. Katı meyve sıkacağı yoksa üzerine 2 bardak su koyarak blenderdan geçirebilirsiniz.

Bu içeceği her gün 1 bardak içerek sivilcesiz, lekesiz, aydınlık ve pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Yılın Son Fırsatları'na özel Versace'de kaçırılmayacak fiyatlar

Yılın Son Fırsatları'na özel Versace'de kaçırılmayacak fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.