Cilt bakım ürünlerine tonlarca para harcamaya son! İşin sırrı mutfaktaymış

Parlak, pürüzsüz, lekesiz ve sivilcesiz bir cilt neredeyse herkesin hayali. Cildinizin güzelleşmesini istiyorsanız, temizleme nemlendirme ve güneş kremi kullanımı gibi temel cilt bakımı adımlarını uygulayabilirsiniz. Bazen ne kadar bakım yaparsanız yapın cilt problemleri bir türlü bitmek bilmeyebiliyor. Bunun en temel sebebi cilt bakımının tek başına yetersiz olması.

Cildiniz için dışarıdan müdahale ederken içeriden beslemeyi de unutmayın. Nemli ve parlak bir cilt için bol su için ve cilde zarar veren besinlerden uzak durun.

Bunun yanı sıra birbirinden faydalı besinlerle hazırlanan bu içeceği günde 1 bardak olmak kaydıyla tüketebilirsiniz.

CİLDİ PARLATAN İÇECEK TARİFİ

Cildi parlatan içecek için gerekli malzemeler:

4-5 tane kereviz sapı

1 tane yeşil elma

8 tane ıspanak yaprağı

6 tane taze nane yaprağı

Hazırlanışı ve uygulanışı:

İsteğe bağlı olarak kabuğu soyulmuş yarım limon ekleyebilirsiniz. Böylelikle tadı çok daha güzel olacaktır.

Malzemeleri katı meyve sıkacağından geçirin. Katı meyve sıkacağı yoksa üzerine 2 bardak su koyarak blenderdan geçirebilirsiniz.

Bu içeceği her gün 1 bardak içerek sivilcesiz, lekesiz, aydınlık ve pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz.