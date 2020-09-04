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Cilt bakımı için en pratik yöntem! Evde aloe vera jeli, suyu ve yağı hazırlayarak...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Evde oldukça kolay bir şekilde yetiştirilen ve bu sebeple son yıllarda oldukça revaçta olan aloe veranın birçok faydası var. Çeşitli sağlık sorunlarının tedavisinde de kullanılan aloe veradan jel, su ve yağ formlarında faydalanabilirsiniz. Peki aloe vera jeli, suyu ve yağı nasıl yapılır? Sizler için birbirinden pratik tarifleri bir araya getirdik...

Cilt bakımı için en pratik yöntem! Evde aloe vera jeli, suyu ve yağı hazırlayarak...

Aloe vera; sindirim bozukluğu, saç problemleri, rahim hastalıkları, cilt hastalıkları gibi birçok probleme fayda sağlıyor. Saç dökülmesi, kepek gibi sorunlardan yakınıyorsanız aloe vera yağı kullanabilirsiniz. Antienflamatuar ve antimikrobiyal özelliklere sahip aloe veranın yağı güneş yanığı tedavisinde de oldukça başarılı. Düzenli olarak kullanıldığında ise cildinize vereceği doğal ışıltı sayesinde vazgeçilmeziniz olacak. Evde kolaylıkla aloe vera jeli, suyu ve yağı yapabilirsiniz. İşte tarifler...

EVDE ALOE VERA JELİ NASIL YAPILIR?

  • Aloe vera yaprağı

  • 500 mg toz C vitamini veya 400 IU E vitamini

Jelin steril şekilde hazırlanması önemli. Bu sebeple başlamadan önce ellerimizi güzelce yıkamalıyız. Daha sonra aloe yapraklarını keseceğiz. Bunun için dış yaprakları tercih etmeliyiz. Toprağa daha yakın olan yapraklar bol miktarda sağlıklı ve taze jel içerir. Bu işlemi de tamamladıktan sonra bitkinin reçinesini akıtması için temiz bir bardağa, kestiğiniz kısımlar alta gelecek şekilde yerleştirmelisiniz.

Bu reçine içerisinde cildi tahriş edebilecek bir madde olan lateks bulunur, jele karışmaması için lateksi süzdürmek gerekir. Bu işlemi de tamamladıktan sonra sebze soyucu yardımı ile yaprakların yeşil kısmını soymalısınız. Şimdi bir kaşık veya tahta çubuk yardımıyla jeli sıyırarak ayrı bir kaba alabilirsiniz. Jeli tercih ettiğiniz koruyucu maddeyle mikser yardımıyla karıştırın. İşlem bittiğinde jelinizi steril bir kavanoza koyarak buzdolabında 1-2 ay süre ile saklayabilirsiniz. Hazırladığınız jeli güneş yanıkları için veya nemlendirici krem olarak kullanabilirsiniz.

EVDE ALOE VERA YAĞI NASIL YAPILIR?

Aloe vera yapraklarını küçük parçalar halinde kesip blendere alın. Pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştırdığınız aloe verayı hazır olduğunda tencereye alarak bir fincan Hindistan cevizi yağı ekleyin. Aloe vera topaklanana ve karışımın rengi değişene kadar karıştırın. Hazır olduğunda altını kapatarak soğumaya bırakın. Ilıyan karışımı temiz bir tülbent yardımı ile bir kabın içine süzün. İşte, yağınız hazır! Yağınızı havayla temas etmeyecek şekilde buzdolabında 1 ay süreyle saklayabilirsiniz.

EVDE ALOE VERA SUYU NASIL YAPILIR?

  • 1 tane aloe vera yaprağı

  • 100 ml su

  • 1 yemek kaşığı bal

Öncelikle aloe veranın içindeki jeli çıkarın. Temiz olması için suyun altında yıkayın. Temizlenen aloe verayı blender yardımı ile güzelce çektikten sonra su ve balı ekleyin. Hazırladığınız aloe vera suyunu smoothie, limonata gibi içeceklerinize ekleyip tüketebilirsiniz. İstenmeyen sağlık sorunları yaşamamak adına fazla tüketimden kaçınmayı unutmamalısınız.

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