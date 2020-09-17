HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Cilt bakımı yaptırdı, hayatının şokunu yaşadı!

Cilt bakımı yaptırdı, hayatının şokunu yaşadı!

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.09.2020 16:38 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da cilt bakımı yaptıran genç kadın, büyük şok yaşadı. Çorlu'daki bir güzellik merkezine giden Müge Gümüşar'ın cildinde ikinci derece yanıklar oluştu. Gümüşar, bu durumdan çok etkilendiğini ve aynaya bakamadığını belirtti.

Cilt bakımı yaptırdı, hayatının şokunu yaşadı!

Çorlu'da cilt bakımı yaptırmak için bir güzellik merkezine giden 29 yaşındaki Müge Gümüşar’ın bakım sırasında cildinde yanmalar oluştu. Bakım sonrası aynaya bakan Gümüşar hayatının şokunu yaşadı. Bakım öncesi güzellik merkezine cildinin hassas olduğunu bu konuda dikkat etmeleri gerektiğini söylediğini ifade eden Gümüşar, yüzünde 2. derecede oluşan yanıklar nedeniyle kötü etkilendiğini belirtti. Yüzündeki yanıklar nedeniyle doktora görünen Gümüşar, yanıklar nedeniyle bir süre dışarı çıkamayacağını dile getirdi.

AYNAYA BAKINCA HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

AW117023_02

Müge Gümüşar yaptığı açıklamada, “Plastik cerrahi ile görüştüm. 2’nci derecede yanıklar oluştuğunu, iz kalabileceğini, bunun tam olarak ne zaman geçeceğini söyleyemediler. Aynaya bakamadığım gibi, sosyal hayata da katılamıyorum. Eğer cilt bakımına gitmeyi düşünen varsa, onların gittikleri yerdeki uzmanlara dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Belgelerini vs. araştırmaları gerekir” diye konuştu.

Gümüşar ayrıca, emniyete gidip yüzündeki yanıklar nedeniyle güzellik merkezinden şikayetçi olduğunu belirtti.

AW117023_03

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok! Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok!
Gülümsemek karakterinizi belirliyor! Gülümsemek karakterinizi belirliyor!
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Süper minisiyle dikkat çekti! 'Üç gündür beni çekiyorsunuz'
Süper minisiyle dikkat çekti! 'Üç gündür beni çekiyorsunuz'
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Muş'ta özel araçlarda maske takma zorunluluğu
Muş'ta özel araçlarda maske takma zorunluluğu
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Bakan Kurum duyurdu! LPG'li araçlarla ilgili yeni karar
Bakan Kurum duyurdu! LPG'li araçlarla ilgili yeni karar
4 ay sonra yoğun bakımdan çıktı: Neden herkes maskeli?
4 ay sonra yoğun bakımdan çıktı: Neden herkes maskeli?
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Çelik gibi güçlü bir bağışıklık sistemi için kesinlikle bunu tüketin
Çelik gibi güçlü bir bağışıklık sistemi için kesinlikle bunu tüketin
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Doktorlar uyarıyor: Günde 2 şişeden fazla içenler dikkat!
Doktorlar uyarıyor: Günde 2 şişeden fazla içenler dikkat!
Trigeminal Nevralji hastalığına yakalandı hayatı kabusa döndü
Trigeminal Nevralji hastalığına yakalandı hayatı kabusa döndü
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cinsel haz ve özgüven arttırıcı uygulamalar
Cinsel haz ve özgüven arttırıcı uygulamalar
Gülümsemek karakterinizi belirliyor!
Gülümsemek karakterinizi belirliyor!
73 yaşındaki covid-19 hastası 5,5 ay sonra taburcu oldu! Gözlerini açtığında ilk sorduğu...
4 ay yoğun bakımda kaldı! Gözlerini açtığında ilk sorduğu ise...
Mevsim geçişlerinde saç dökülmesini önlemek mümkün mü?
Mevsim geçişlerine dikkat! Siz de bunları yaşıyorsanız...
Meme kanseri tedavisinde bu gıdalar çok etkili
Meme kanseri tedavisinde bu gıdaları yerseniz...
Fıtık tedavisinde yeni yöntem: NASA modeli
Fıtık tedavisinde yeni yöntem: NASA modeli
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.