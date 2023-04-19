Yüksek akımlı oksijen tedavisi nedir? Yüksek akımlı oksijen tedavisi ne işe yarar?

Kandaki oksijen seviyesinde azalma söz konusu olduğunda organlar işlevlerini sürdüremez. Bu durum tedavi edilmediği takdirde ciddi solunum problemleri yaşanır. Günümüzde çeşitli hastalıkları iyileştirmek için birçok farklı oksijen tedavisi yöntemi uygulanır. Vücudun oksijensiz kalması son derece ciddi bir durumdur. Bu durumun alanında uzmanlaşmış hekimler tarafından değerlendirilmesi büyük önem taşır.

Yüksek akımlı oksijen tedavisi nedir?

Yüksek akım oksijen tedavisi, kandaki oksijen seviyesinin çok düştüğü hallerde kullanılan bir tedavi yöntemidir. Solunum desteği olarak bilinen oksijen tedavisinde kişilerin genel sağlık durumu tedavi açısından büyük önem arz eder. Kişilere uygulanan oksijen tedavisinin dozu alanında uzman olan doktorlar tarafından belirlenir. Yüksek seviyede oksijene ihtiyaç duyan kişilere yüksek akımlı oksijen tedavisi uygulanır. Bu kişiler sıklıkla nefes almada zorlanan kişilerdir. Nemlendirilmiş, ısıtılmış, oksijenle zenginleştirilmiş hava uygulama yöntemi, yüksek akımlı oksijen tedavisi olarak tabir edilir. Bu tedavi şeklinde herhangi vücut üzerine herhangi bir alet vs yerleştirilmesine gerek yoktur. Basınçlı oksijen maskesi aracılığıyla kişilere hava verilir.

Yüksek akımlı oksijen tedavisi ne işe yarar?

High flow oksijen tedavisi olarak da isimlendirilen bu tedavi yöntemi, kanda düşen oksijen seviyesini yeniden yükseltmek için uygulanır. Kan dolaşımdaki oksijen seviyesi düştüğünde nefes darlığı, solunum yetmezliği gibi durumlar ortaya çıkar. Bu durum başta akciğer olmak üzere birçok organın hasar almasına neden olur. Kandaki oksijen oranının çok düşük olması, hipoksemi olarak adlandırılır.

Hipoksemik solunum yetmezliği aynı zamanda akut solunum yetmezliği olarak da bilinir. Akut solunum yetmezliğinin tedavisinde destek amaçlı olarak yüksek akımlı oksijen tedavisinden faydalanılır. Bu tedavi yönteminde yüksek akım oksijen cihazı kullanılır. Bu cihazın alanında uzmanlaşmış hekimler tarafından kullanılması ve uygulanması son derece önemlidir. Bu tedavi yönteminin uygulandığı başlıca hastalıklar şu şekildedir:

Hipoksemik solunum yetmezliği

Pnömoni hastalığı

Akut astım

Karbon monoksitten kaynaklı zehirlenmeler

Pulmoner emboli

Koah gibi ciddi solunum hastalıkları

Akut kardiyolojik akciğer ödemi

İnterstisyel akciğer rahatsızlıkları

Trakeostomi işlemiyle nefes alabilen hastalar

Obstrüktif uyku apnesi hastalığı

Akciğer sertleşmesi

High flow nedir?

High flow İngilizce bir terimdir. Türkçe olarak “yüksek akım” manasına gelir. Yüksek akımlı oksijen tedavisinin bir diğer adı high flow oksijen tedavisidir. Bu terim, yüksek basınç uygulayan oksijen tedavi yöntemlerini tanımlamak için kullanılır.

