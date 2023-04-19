Oksijen tedavisi komplikasyonları nelerdir? Oksijen tedavisi zararlı mı?

Renksiz, kokusuz ve tatsız olan gaz elementi, oksijen olarak tanımlanır. Tüm canlıların yaşamlarını idame ettirebilmesi için oksijene gereksinimleri vardır. Hayatın vazgeçilmez bir parçası olan oksijen kanda azaldığında ciddi nefes problemleri ortaya çıkar. Nefes darlığının ileri aşamalarında solunum yetmezliği görülür. Solunum yetmezliği tedavisinde destek amaçlı oksijen tedavisinden faydalanılır.

Oksijen tedavisi komplikasyonları nelerdir?

Kandaki oksijen oranı düştüğünde nefes darlığıyla beraber göğüs bölgesinde ağrı meydana gelebilir. Bu durum akut yani ani bir şekilde yaşandığında vakit kaybetmeden uzman bir hekime gidilmesi hayati önem taşır. Nefes darlığı tedavi edilmediği takdirde ciddi solunum yetmezliğine ve çeşitli akciğer hastalıklarına yol açar. Solunum sıkıntısı yaşayan kişilerde oksijen tedavisi çok sık kullanılan bir yöntemdir. Ancak her tedavi şeklinde olduğu gibi oksijen tedavisinde de birtakım komplikasyonlar görülebilir. Genel olarak oksijen tedavisi komplikasyonları şu şekildedir:

Geçici olarak görmede bozukluk

Kuru öksürük

Soluk alıp vermede güçlük

Boğazda kuruluk hissi

Atelektazi

Solunum depresyonu

Ödem

Sekresyonlarda artış

Akciğer esnekliğinde azalma

Alt solunum enfeksiyonu

Akciğer konjesyonu

Oksijen tedavisinin olumsuz etkileri var mı?

Oda havasında bulunan oksijen miktarından daha yüksek oksijen verilmesi, oksijen tedavisi olarak bilinir. Oksijen tedavisinin konuyla ilgili engin bilgilere sahip olan doktorlar tarafından yapılması çok önemli bir konudur. Hastalığın çeşidine ve kişilerin klinik bulgularına göre tedavi planlanır. Oksijen tedavisinde uygulanacak doz alanında uzman olan hekimler tarafından belirlenir. Bazı tedaviler daha uzun sürerken bazı tedaviler ise daha kısa sürebilir. Oksijen tedavisine gereksinim olup olmadığı yine aynı şekilde hekimlerin değerlendirmesi ile belli olur. Her şeyin nasıl ki fazlası zararlıysa oksijen tedavisinin de fazlası birtakım riskleri de beraberinde getirebilir. Oksijen tedavisi esnasında sigara kullanımı olan kişilerin kesinlikle sigara içmemesi gerekir. Sigara içmek oksijenin daha da azalmasına neden olur. Oksijen renksiz, tatsız ve kokusuz bir madde olmakla birlikte yanıcı bir özelliğe sahiptir. Genel olarak fazla oksijenin yan etkileri şu şekildedir:

Fazla oksijene bağlı doku hasarları

Oksijen zehirlenmesi

Karbondioksit birikimi

Hücre duvarlarının hasar görmesi

Enzimlerin işlevselliğini yitirmesi

Retina dekolmanı

Şiddetli öksürük

Amfizem

Oksijen tedavisinin doğru bir şekilde uygulanması son derece önemlidir. Aşırı oksijen alımı ölümle sonuçlanabilir. Bu yüzden konuyla ilgili alanında uzmanlaşmış olan hekimler tarafından uygulanması gerekir.

