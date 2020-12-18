Cilt beyazlatan 3 karbonat maskesi

Ten renginden memnun olmayan ya da birkaç ton açtırmak isteyen herkes için evde kolaylıkla uygulayabileceği maskeler vardır. Cildi beyazlatan karbonat maskelerini de evinizde pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Güneş lekeleri, koltuk altı kararmaları, cilt yanmaları gibi her türlü görüntü problemini onaran ve daha sağlıklı bir cilde kavuşmanızı sağlayan karbonatın daha birçok faydası bulunur. Bu doğal mineralli maske tariflerini yazımızın devamında bulabilirsiniz. Karbonat Nedir? Faydaları Nelerdir? Doğal bir mineral olan karbonat; yemek, sağlık, güzellik ve birçok farklı alanda sıklıkla kullanılır. Bunun sebebi ise doğal yapısı sayesinde insan vücuduna sağladığı faydalardır. Özellikle cilt beyazlatmak için karbonat kullanan birçok kişi bulunur. Çeşitli cilt sorunları ve bakımı konusunda iyileştirici özellik gösterir. Akne, sivilce gibi problemlerin giderilmesine yarar. Cilt temizliğinde oldukça etkilidir. Vücudunuzdaki tüm ölü derilerden kurtulmanın en kısa yolunu oluşturur. Ölü deri ve kararma gibi olumsuzlukları giderir ve pütürlü yapısı sayesinde peeling etkisi yaratır. Yemek yapmayı sevenler için de mutfaklarınızda mutlaka karbonat bulundurmanız tavsiye edilir. Çünkü bu mucizevi mineral, aynı etkileri yemeklerde de yapar ve daha sağlıklı ve formda öğünler hazırlamanıza yardımcı olur.

Karbonat Cildi Beyazlatır mı? Sağlık ve güzellik üzerine birçok faydası bulunan karbonat, kirleri uzaklaştıran yapısı sayesinde cildi beyazlatır ve zamanla oluşan kararmaları giderir. Bu özelliği sayesinde temizlikte de çokça tercih edilir. Ciltte biriken kirleri ve ölü derileri kısa süre içerisinde uzaklaştırmayı başaran karbonat sayesinde evlerinizde doğal bir şekilde maske hazırlayabilirsiniz. Bu sayede cilt beyazlatma yöntemleri karbonat maskesi sayesinde artık çok daha kolay. Diş beyazlatma, cilt beyazlatma, koltuk altı kararmalarını giderme, ev ve işyeri temizliği, çeşitli yemek tarifleri gibi birçok alanda kullanıma sahip olan karbonatla hayatınızı değiştirebilirsiniz. Özellikle ciltteki ölü derileri ve kirleri etkili bir biçimde uzaklaştırarak beyazlatma etkisi yaratması, sağlık açısından da sizler için oldukça faydalı olur. Üstelik bu etki saçlarınızda da kendini kolaylıkla gösterir. Saç açma, kepek sorunu giderme, saç diplerinizin ölü derilerden arınması sonucu hissedeceğiniz rahatlık, size bambaşka bir konfor sunar. Karbonat ten rengini açar mı sorusuna verilecek en güzel cevap, sizin için hazırlanan maske tarifleri. Yazının devamındaki tariflerden size ve cilt tipinize en uygun olanı seçip uygulamaya hemen şimdi başlayabilirsiniz.

Cildinizi Beyazlatacak Karbonat Maskesi Tarifleri Hazırlaması birbirinden kolay, uygulaması ise oldukça pratik cilt beyazlatan karbonat maskesi çeşitlerini bulabilirsiniz. Siz de aşağıdaki tarifler sayesinde cildinizde rahatsız olduğunuz kararmalardan kısa sürede kurtulabilirsiniz. Süt ve Karbonat Maskesi Oldukça pratik olan bu tarifte elinizde bulunması gereken malzemeler yalnızca süt ve karbonattan ibaret. 2 tatlı kaşığı karbonat ile 1 tatlı kaşığı sütü karıştırın. Elde edeceğiniz katı kıvamlı maskeniz kullanıma hazır. Hem pratik hem de peeling etkisine sahip olan bu tarif sayesinde siz de cildinizi ölü derilerden ve yerleşmiş kirlerden kısa sürede arındırabilirsiniz. Limon, Elma Sirkesi ve Karbonat Maskesi Bu tarifi evinde hazırlamak isteyenler için gerekli malzemeler yalnızca elma sirkesi, limon ve karbonattan oluşur. Çok kolay bir şekilde hazırlanır. Tüm malzemeler bir kaba alınır ve güzelce karıştırılır. Artık maskeniz kullanıma hazırdır. Cilt beyazlatma karbonat limon ve elma sirkesiyle işte bu kadar kolay. Yoğurt, Zeytinyağı, Limon ve Karbonat Maskesi 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay kaşığı karbonat, 4-5 damla limon suyu ve 1 çay kaşığı zeytinyağını bir kapta birleştirin. Güzelce karıştırın. Yukarıda bahsettiğimiz maskelere göre daha sıvı bir kıvama sahip olan bu maske artık kullanıma hazır. Siz de evinizdeki malzemelerle bu tarifleri kolaylıkla hazırlayabilir ve cildiniz için ferah bir ortam oluşturabilirsiniz.