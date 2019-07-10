Cilt gençleştirmede hangi yenilikler var?

Bu konudaki son yeniliklerden birisinin, PB enzimatik serum uygulaması olduğundan bahseden Uzm. Dr. A. Demet Aşkın bu sistemin, olmayan yüksek molekül ağırlıklı hyalüronik asitin 3 enzimle uyumlu beraberliğine dayanan bir uygulama olduğunu anlattı.
3 FORMU VAR
Enzimler, hyalüronik asitle aktiflenince birbiriyle sinerjik etki göstererek çalışırlar. Dokulardaki yaşlanmış, yapısı bozuk kollajenleri yıkıp, yeni kollajen üretilmesini sağlar. High, Medium ve Low olmak üzere 3 formu vardır.
PB HIGH: Bu form içinde kollajenaz enzim yüzdesi fazladır ve şu durumlarda tercih edilir: Her türlü yara izi, Skar dokusu, yanık dokusu, selülit, çatlak gibi dirençli fibröz dokularda, çoğunlukla 40 yaş üstü ciltlerin kırışıklık ve sarkma sorunlarında, cilt yenilenmesi, sıkılaşması amacıyla uygulanır.
PB MEDIUM: Bu form içinde lipaz enzim yüzdesi daha fazladır. şu durumlarda tercih edilir: Gıdıda, cildin sarkması neticesinde çene devamlılığının, şakak bütünlüğünün bozulduğu yağlı ciltlerde çene kontürünü düzeltmek, alt yüzü incelterek şekil vermek için kullanılır. Sarkmayı arttıran yağ ağırlığı azaltılırken aynı zamanda cildin sıkılaşması sağlanır.
Kollar, bacaklar, karın, kalça, bel gibi lokal yağ birikimi olan vücudun tüm bölgelerinde daralma ve cildi yenilemek amacıyla,
Yağ enjeksiyonları sonrası dağılmadan kalan fibrolipodistrofilerde kullanılır.
PB LOW: Bu formda Liyaz enzimi daha yoğun olup ciltteki ödemi çözer. Tercih edildiği klinik durumlar şunlardır: Gözaltı torbalarının tedavisinde, 40 yaş altı ciltleri gençleştirmek, sıkılaştırmak amacıyla tüm vücut bölgelerinde uygulanır. Uygulama mezolift, mezoterapi yöntemiyle enjeksiyonla veya kanül kullanılarak yapılır.
SEANSLAR SORUNA GÖRE DEĞİŞİYOR
Soruna göre tek seans veya birkaç seansta uygulanabilir. Tek başına ya da diğer yöntemlerle beraber uygulanabilir. 18 yaş üstü kadın ve erkek herkese uygulanabilir.
Medikal Estetik Uzmanı
Dr. A. Demet Aşkın
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