Cilt gençleştirmede hangi yenilikler var?

Bu konudaki son yeniliklerden birisinin, PB enzimatik serum uygulaması olduğundan bahseden Uzm. Dr. A. Demet Aşkın bu sistemin, olmayan yüksek molekül ağırlıklı hyalüronik asitin 3 enzimle uyumlu beraberliğine dayanan bir uygulama olduğunu anlattı.

3 FORMU VAR

Enzimler, hyalüronik asitle aktiflenince birbiriyle sinerjik etki göstererek çalışırlar. Dokulardaki yaşlanmış, yapısı bozuk kollajenleri yıkıp, yeni kollajen üretilmesini sağlar. High, Medium ve Low olmak üzere 3 formu vardır.

PB HIGH: Bu form içinde kollajenaz enzim yüzdesi fazladır ve şu durumlarda tercih edilir: Her türlü yara izi, Skar dokusu, yanık dokusu, selülit, çatlak gibi dirençli fibröz dokularda, çoğunlukla 40 yaş üstü ciltlerin kırışıklık ve sarkma sorunlarında, cilt yenilenmesi, sıkılaşması amacıyla uygulanır.

PB MEDIUM: Bu form içinde lipaz enzim yüzdesi daha fazladır. şu durumlarda tercih edilir: Gıdıda, cildin sarkması neticesinde çene devamlılığının, şakak bütünlüğünün bozulduğu yağlı ciltlerde çene kontürünü düzeltmek, alt yüzü incelterek şekil vermek için kullanılır. Sarkmayı arttıran yağ ağırlığı azaltılırken aynı zamanda cildin sıkılaşması sağlanır.