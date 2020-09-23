Cilt gençleştirmede yenilik: Eksozom

Medikal Estetik Hekimi Dr. Seran Göçer cilt gençleştirmede önemli bir yenilik olan bu yöntemi tüm detaylarıyla anlatarak avantajlarını bizlerle paylaştı. Kök Hücre ve eksozom Kök hücre, kemik iliği ya da yağ dokusunda yoğun olarak bulunan özel bir hücredir. Bulunduğu ortama göre farklılaşır ve dokuyu yeniler. Estetik uygulamalarda kişinin kendi yağ dokusundan elde edilir ve doku reddi yüzünden bir başkasına enjekte edilemez. Bu yüzden bu güne kadar Kişinin kendi yağ dokusundan elde edilen kök hücre içeriğinin yine sadece kendisine uygulanması mümkün oluyordu. Bunun dışında halk arsında kök hücre diye adlandırılan uygulamalar ise, aslında bizim doktorlar tarafında tanımladığımız kök hücre değil. Bu uygulamaları PRP (kendi kanından elde edilen trombositten zengin serum) ya da fibrocell (kulak arkasından alınan deri dokusundan çoğaltılarak elde edilen cilt hücreleri içeren serum) uygulamaları olarak adlandırabiliriz. Eksozom bizim için bir yenilik. Hem etkili hem de uygulaması kolay. Avantajları; serumun flakonlarda hazır halde olması, yani hastamız öncesinde bir işleme maruz kalmıyor, kliniğe geldiği zaman doğrudan uygulama yapılabiliyor. Uygulama ise, bildiğimiz mezoterapi uygulaması yani cilt içine yapılan küçük enjeksiyonlardan oluşuyor.

Hazır kök hücre serumu nedir? Bu cilt yenileyen serumun içeriğini anlamak için öncelikle vücudumuzda bulunan tüm hücrelerin salgıladığı ve bazı faktörleri içinde bulunduran özel kesecikler olan; eksozom nedir onu anlamak gerekir. Eksozomlar, vücutta bulunan hücrelerin neredeyse tamamı tarafından salgılanır. Bu kesecikler 40-100 nanometre (nm) çapında ve çift fosfolipid tabaka ile çevrili hücre dışına salgılanan özel veziküllerdir. İçlerinde proteinler, lipitler, çok çeşitli RNA molekülleri ve DNA fragmenleri gibi birçok biyomolekül taşırlar. Bu biyomoleküller vasıtasıyla, diğer alıcı hücrelerde gen ifadelerini düzenleyerek, immün düzenleme, hücre yenilenmesi, hücreler arası haberleşme, hücre tamiri gibi birçok biyolojik fonksiyonda rol alırlar. Kök hücrelerimizden salgılanan bu yenileyici faktör dolu çok küçük kesecikler, bulundukları çevre dokuyu yeniler, hücreler üzerinde gençleşme sağlarlar. İşte bu özel içeriğe sahip veziküllerin geliştirilmiş laboratuvar teknikleri ile insan hücre ve dokularından ayrıştırılarak saflaştırılması ile hazırlanan kök hücre serumu biz doktorların mezoterapi konusunda elini güçlendirmiştir.