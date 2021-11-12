Cilt lekesi neden olur, nasıl geçer, hangi ürünler kullanılabilir?

Genetik yatkınlık, hamilelik, yaşlanma, güneş ve akne gibi pek çok nedene bağlı olarak cilt lekeleri ortaya çıkabiliyor. Bu lekeler, sağlık sorunlarına işaret etmese de bazıları ciddi hastalıkların habercisi olabiliyor. Bu nedenle ilk olarak bir dermatolog ile görüşmek gerekiyor. Hastalık belirtisi olmayan cilt lekeleri ise bakım ritüellerinde yapılan küçük değişikliklerle giderilebiliyor. Lekeleri yok ederken yenilerinin oluşmasını engelleyecek bakım önerilerini sizler için araştırdık. Gelin, birlikte inceleyelim.

Doğal bir tarif ile başlayalım

Leke gibi zor bir problemin bir anda yok olmasını beklememek gerekiyor. Ancak cilt bakımına dikkat ederek bu lekelerden zamanla kurtulmak mümkün. Evde yapabileceğiniz basit maskeler düzenli kullanıldığı takdirde cilt lekelerini açmada etkili oluyor. İşte, lekelerinizi açacak harika bir maske tarifi:

1 adet orta boy salatalığı rendeleyerek suyunu sıkın.

İçine 1 tatlı kaşığı yulaf ezmesi ve 1 tatlı kaşığı yoğurt ekleyin.

Malzemeleri iyice karıştırın ve tüm yüzünüze uygulayın.

Maske kurduktan sonra ılık su ile temizleyin.

Bu maskeyi haftada iki kere temizlenmiş cilde uygulayabilirsiniz.

Lekeli ciltlerin bakım rutini nasıl olmalı?

Lekeli veya lekeye meyilli bir cildiniz varsa kullandığınız ürünlere ve yaşam tarzınıza dikkat etmelisiniz. Leke oluşumunu önlemek ve var olan lekeleri gidermek için işte yapmanız gerekenler:

En az 30 faktörlü bir güneş koruyucuyu yaz kış uygulayın.

Solaryumdan uzak durmaya çalışın.

Özellikle yaz aylarında güneşe çıkmadan önce ağda ve epilasyon gibi uygulamalardan kaçının.

Sivilce ve akneleri sıkmayın.

Hamileyken uzun süre güneş ışığına maruz kalmayın.

Kullandığınız ilaçlarda güneş hassasiyeti gibi bir yan etki varsa güneşten kendinizi koruyun.

Taze ve organik meyve-sebze tüketin.

Sigara ve alkolden uzak durmaya çalışın.

Güvenilir olmayan kozmetik ürünleri kesinlikle kullanmayın.

Mutlaka bol su tüketin.

1. Nivea Face Hyaluron Cellular Filler ile 4 haftada leke görünümünü azaltın

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Özellikle yaşlılık lekeleri için formüle edilen Nivea Face Hyaluron Cellular Filler, cilt hücresi üretimini yavaşlatıyor. Melanin inhibitörü sayesinde yaşlılık lekelerinin görünümünün azalmasına yardım ediyor. Sürekli ve düzenli kullanımla lekeler 4 haftada azalıyor. 12 haftada ise gözle görülür bir iyileşmenin gerçekleşiyor. Ürün, hafif formülü sayesinde hızla emiliyor ve cildin kurumasını engelliyor. Kolay uygulanan ürün, yapışkan bir his bırakmıyor. Sabah ve akşam temizlediğiniz cildinize nemlendirici uygulamadan önce serumu kullanabilirsiniz.

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2. Eşit bir cilt tonu için Luis Bien Leke Karşıtı Bakım Kremi

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Luis Bien Leke Karşıtı Bakım Kremi, cilt lekelerinin yoğunluğunun giderilmesine ve eşit bir cilt tonu elde edilmesine yardım ediyor. Nemlendirme özelliği de bulunan ürün, cildin aydınlanmasını sağlıyor. Güneşin zararlı etkilerine karşı cildi koruyarak yeni leke oluşumunun engellenmesine yardım ediyor. Pirinç kepeği, meyan kökü ekstresi ve E vitamini ile formüle edilen krem, cilt tarafından hızlı bir şekilde emiliyor. Kremi günde iki kere temiz cilde uygulayıp emilene kadar masaj yapmanız yeterli.

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3. Darphin Melaperfect ile günlük bakım

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Hafif yapısıyla günlük nemlendirici olarak kullanabileceğiniz Darphin Melaperfect, Spf 20 ile UVA ve UVB gibi zararlı güneş ışınlarına karşı koruma sağlıyor. Bileşeninde yer alan tramstes mantar özü ve antioksidanlarla koyu lekelerin giderilmesini sağlayan krem, düzenli kullanımda cilt tonunu eşitliyor. Cildin parlaklığını geri kazanmasına yardım ediyor. Aydınlık bir cilt için ürünü temizlenmiş yüz, boyun ve dekolte bölgesine sabah-akşam uygulayabilirsiniz. Nazik hareketlerle masaj yaparak emilimi hızlandırabilirsiniz.

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4. Hızlı sonuç için Garnier

6 gün gibi kısa bir sürede sonuç almak ister misiniz? Garnier C Vitamini Parlak Süper Aydınlatıcı Serum; niasinamid, salisilik asit ve C Vitamini ile koyu lekelerin görünümünü 6 günde azaltıyor. Parlak ve aydınlık bir cilde kavuşmanıza yardım eden serumu kullanmak ise oldukça kolay. Damlalığı tamamen dolduracak kadar serumu temiz cildinize nazikçe masaj yaparak uygulamanız yeterli. Sabah ve akşam kullandığınız serumun ardından nemlendirici uygulayabilirsiniz. Ancak sabah uygulamanın ardından mutlaka güneş kremi kullanmalısınız.

Garnier C Vitamini Parlak Süper Aydınlatıcı Serum'u incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Nivea Luminious 630 ile 10 yıllık lekelere veda edin

Nivea Luminious630 Leke Karşıtı Serum, devrim niteliğinde bir yeniliğe imza atıyor. Patentli Luminious 630 formülü, 10 yıllık lekelerin bile görünümünü azaltıyor. Düzenli kullanım ile 4 haftada gözle görülür sonuçlar almanızı sağlayan serum, yeni lekelerin oluşumunu da engelliyor. Işıltılı ve eşit bir cilt tonuna sahip olmanızı sağlıyor. Serumu sabah ve akşam günlük bakım rutininiz öncesi temiz cildinize uygulayabilirsiniz. Tüm cilt tiplerinin tercih edebileceği ürünü günde maksimum 4 kere kullanabilirsiniz.

Nivea Luminious 630 Leke Karşıtı Serum'u detaylı incelemek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Murad Intensive C Radiance Peel ile ölü hücrelerden kurtulun

Leke ile mücadelede krem ve serumların yanı sıra maskeleri de bakım rutinine eklemek gerekiyor. Murad Intensive C Radiance Peel, ilk kullanımdan itibaren cildi aydınlatmaya yardımcı oluyor. Formülünde bulunan C Vitamini, Hint inciri özleri, glikoik asit ve antioksidanlar, cilt tonunun dengelenmesini sağlıyor. Jel şeklinde bir yapısı olan ürün, cildi nazikçe soyuyor. Bu sayede cildi ölü hücrelerden arındırarak alt tabakalara iniyor ve leke görünümünün azalmasına yardım ediyor. Ürünü uygularken göz ile temasından ve göz çevresine uygulamaktan kaçınmanız gerekiyor.

Murad Intensive C Radiance Peel için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Tüm lekeler için The Purest Solutions

The Purest Solutions, Alpha Arbutin içeren özel formüllü leke serumu ile akne lekeleri, hamilelik, güneş ve yaşlılık lekelerinin giderilmesine yardımcı oluyor. UV koruyucu özelliği, güneşin ciltte oluşturabileceği olumsuz etkileri önlüyor. Düzenli kullanım ile cilde parlak, canlı ve aydınlık bir görünüm veriyor. Sabah ve akşamları temiz cilde birkaç damla şeklinde uygulanan ürünü kullandıktan sonra mutlaka güneş kremi uygulamanız gerekiyor.

Lekesiz bir cilde sahip olmanızı sağlayan The Purest Solutions Leke Gidermeye Yardımcı Cilt Tonu Eşitleyici Cilt Bakım Serumu'nu buradan satın alabilirsiniz.

8. Son dokunuş: Sebamed Sun Care Güneş Koruyucu Krem



Güneş, hem leke oluşumuna hem de mevcut lekelerin koyulaşmasına neden olabiliyor. Özellikle lekeli ya da lekeye eğilimli bir cildiniz varsa mutlaka her mevsim güneş koruyucu kullanmalısınız. Sebamed Sun Care Güneş Koruyucu Krem, güneş hassasiyeti olan ciltlere özel geliştirildiği için yüksek güneş koruması sağlıyor. Pro-vitamin B5 ile cildi canlandırırken E vitamini sayesinde hem cildi besliyor hem de serbest radikallere karşı koruyor. İçeriğindeki doğal hidro-fruktol ile cildi yumuşatarak tenin esnek kalmasını sağlıyor.

Parafin, PEG, paraben ve PABA içermeyen Sebamed Sun Care Güneş Koruyucu Krem için buraya tıklayabilirsiniz.

