Cilt orucunu duymuş muydunuz? Yeni Japon trendiyle tanışın

Japon cilt bakım merkezi Mirai Clinical tarafından uygulanan bu yönteme 'cilt orucu' deniliyor. Uygulama 3 hafta boyunca cilde herhangi bir bakım ürünü veya makyajın uygulanmamasını içeriyor. Arkasında yatan nedense cildin tekrar yağ üretmesini sağlamak ve cilt bariyerini güçlendirmek.

FAZLA BAKIM, AZ HİJYEN KADAR KÖTÜ

Dermatoloji umzanı Dr. Liv Kraemer, bu eğilime olumlu baktığını söyleyerek şöyle konuşuyor: ''Cilde hiç bakım yapmamak ne kadar kötüyse çok fazla bakım uygulamakta o kadar kötü. Çünkü bu mikrobiyomları dengesiz hale getirebilir. Cilt bariyerinde tahriş, sivilce ve kızarıklık gibi cilt hastalıklarına neden olabilir.

CİLT NEFES ALABİLMELİDİR

Cildin bariyerini bozabilecek makyaj ürünlerinin katmanları, kullanılan fırçalar yüzünden makyajı bir süre terk etmek yararlıdır. Böylece cilt bariyerinin eski görünümüne kavuşmasını ve oksijen kazandırmayı sağlamış olursunuz. İsterseniz akşamları retinol ile bakım yapabilirsiniz.

CİLT ORUCU YAPARKEN BESLENMENİZ DE OLDUKÇA ÖNEMLİ

"Cildin oruç tutması" nın önemli bir kısmı da, içeriden beslenmektir. Brokoli, ıspanak gibi yiyecekler tüketmek bağırsaklara ve cilde iyi gelir.



