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Cilt sıkılaşmasını sağlayacak öneriler!

Diyetisyen Fulya Bozdemir Diyetisyen Fulya Bozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 26.04.2019 11:54 | Son Güncelleme

Fazla kilolar can sıkıyor. Kilo vermekle bitmiyor, ciltteki gevşemeler her kadını rahatsız ediyor. Diyetisyen Fulya Bozdemir bu haftaki yazısında cilt sıkılaşmasını sağlayacak önerileri ele aldı.

Cilt sıkılaşmasını sağlayacak öneriler!

Kilo vermek, hastalık riskinizi azaltır ve daha sağlıklı olmanızı sağlar. Fakat kilolar kaybedildikçe ciltte gevşeme problemi başlar. Bu durum her kadın için oldukça can sıkıcıdır. Cildimiz en büyük organımız ve %80’ini kolajen oluşturur. Kolajen, sıkılaşma, esneklik ve güç sağlar. Uzun süre kilo sebebiyle gerilen cilt, geri çekilebilme kabiliyetini yitirir. Sonuç olarak kilo kaybı sebebiyle ciltte gevşeme oluşur.

Derideki esnekliği azaltan sebepler;

  • Kilolu olma döneminizin uzunluğu
  • Kaybedilen kilonun miktarı
  • Yaş
  • Genetik
  • Güneşe maruz kalma ve solaryum
  • Sigara içmek

Bu sebeplerin hepsi vücudunuzdaki kolajeni azaltıyor ve deride gevşemeye sebep oluyor. Kas kütlenizi arttıracak sporlar yaparak, gevşek görünümün önüne geçebilirsiniz. Kolajen takviyeleri alarak cildinizde ve aynı zamanda saç ve tırnaklarınızda da direnç arttırabilirsiniz. Kemik suyu da kolajen takviyelerine ek olarak doğal yöntemlerle kolajen artışını sağlar.

Bol C vitamini içeren besinlerle beslenin. Omega-3 takviyesi alın. Vücudunuzu susuz bırakmayın. Sağlıklı beslenin. Sigara ve alkol kullanmayın.

Dyt. Fulya BOZDEMİR
https://www.instagram.com/dytfulyabozdemir/

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