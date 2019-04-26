Cilt sıkılaşmasını sağlayacak öneriler!

Kilo vermek, hastalık riskinizi azaltır ve daha sağlıklı olmanızı sağlar. Fakat kilolar kaybedildikçe ciltte gevşeme problemi başlar. Bu durum her kadın için oldukça can sıkıcıdır. Cildimiz en büyük organımız ve %80’ini kolajen oluşturur. Kolajen, sıkılaşma, esneklik ve güç sağlar. Uzun süre kilo sebebiyle gerilen cilt, geri çekilebilme kabiliyetini yitirir. Sonuç olarak kilo kaybı sebebiyle ciltte gevşeme oluşur.

Derideki esnekliği azaltan sebepler;

Kilolu olma döneminizin uzunluğu

Kaybedilen kilonun miktarı

Yaş

Genetik

Güneşe maruz kalma ve solaryum

Sigara içmek

Bu sebeplerin hepsi vücudunuzdaki kolajeni azaltıyor ve deride gevşemeye sebep oluyor. Kas kütlenizi arttıracak sporlar yaparak, gevşek görünümün önüne geçebilirsiniz. Kolajen takviyeleri alarak cildinizde ve aynı zamanda saç ve tırnaklarınızda da direnç arttırabilirsiniz. Kemik suyu da kolajen takviyelerine ek olarak doğal yöntemlerle kolajen artışını sağlar.

Bol C vitamini içeren besinlerle beslenin. Omega-3 takviyesi alın. Vücudunuzu susuz bırakmayın. Sağlıklı beslenin. Sigara ve alkol kullanmayın.

Dyt. Fulya BOZDEMİR

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