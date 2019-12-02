Cilt yenilemede denizden gelen mucize! Cildinizi somonla yenileyin

Somon balığından elde edilen DNA' nın yapıtaşı olan aminoasit yapıdaki polinükleotidlerden oluşan yeni, güvenli ve etkinliği ispat edilmiş bir tedavi çeşidi olan somon DNA enjeksiyonu, bir tür cilt yenileme aşısıdır. Hücresel düzeyde canlılığın ve yenilenmenin anahtarı olan bu polinükleotidlerin hyaluronik asit ile zenginleştirildiği somon DNA aşısı aynı zamanda bir tür mezoterapi çeşididir.

Ciltte azalan proteinlerin yerine konulmasını ve cildin sıkılaşmasını sağlayan bu yöntemle, zararlı güneş ışınlarına maruz kalma, sigara kullanımı, stres ve yaşlanma gibi faktörlere bağlı olarak oluşan bozulmaların önüne geçebilmek mümkün.

CİLTTE GÖZLE GÖRÜLEN ONARIM SAĞLIYOR

İlerleyen yıllarla birlikte cildin nemini, kollajen içeriğini ve kalitesini eş zamanlı olarak kaybetmesiyle doku hasarları oluşuyor. Cildin pürüzsüz dokusunu kaybetmesi, lekeler, renk tonu eşitsizliği ve sarkma olarak kendisini gösterebilen bu hasarlara karşın çözüm, hücrelerin ihtiyaç duyduğu şey nemi vererek yenilenmenin aktive edilmesidir.

Somon DNA tedavisi ile ihtiyaç duyulan nem hyaluronik asit ile cilt altına yedirilirken, hücresel yenilenme de polinükleotidlerin DNA'yı uyarmasıyla gerçekleşiyor. Daha pürüzsüz, renk tonu eşitlenmiş, sıkılaşmış, artmış neme bağlı olarak da canlı ve parlak bir cilt sağlayan bu operasyon, tüm yüz, boyun ve dekolte bölgesinde başarıyla uygulanabiliyor. Özellikle göz çevresinde etkinliği çok yüksek olan somon DNA aşısı ile daha aydınlık, şişliği azalmış ve gergin bir göz çevresi elde edilebiliyor.