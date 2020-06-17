Ciltte kararmalara son! İşte cilt beyazlatıcı o mükemmel öneriler...

Hemen hemen herkes kaymak gibi pürüzsüz ve bebeksi bir cilde sahip olmak ister. Genetik faktörler, çevre kirliliği ya da stres, ciltte olumsuzlukların meydana gelmesine neden olur. Günümüzde yaşanılan sorunların başında; cilt tonunun eşitsiz olması gelir. Ciltte renk eşitsizlikleri kimi bölgelerin daha koyu, kimi bölgelerin daha açık olması anlamına gelir. Cildinizdeki koyu bölgelerde renk eşitsizliğini gidermek için size birbirinden doğal maske tarifleri vereceğiz.

CİLT BEYAZLATAN DOĞAL MASKELER

Renk eşitsizliğinden şikayet edenler koşun gelin! Çünkü sizlere mucizeler yaratacak muhteşem doğal bakım maskesi tariflerini sunacağız.

YULAF+YOĞURT+DOMATES

Domatesin kabuklarını soyun ve rendeleyin. Yulaf ezmesi, domates rendesi ve yoğurttan birer tatlı kaşığı alarak temiz bir kasede karıştırın. Karışım homojen hale gelene kadar karıştırın. Yüzünüze uygulayarak 20-30 dakika boyunca bekletin. Ardından ılık su ile durulayın.

KURUTULMUŞ PORTAKAL KABUĞU+YOĞURT

Bu maske için portakal kabuklarını güneşte kurutabilirsiniz ya da hazır olarak kurutulmuş portakal kabuğu satın alabilirsiniz. Portakal kabuklarını rendeleyin ve 1 yemek kaşığı yoğurt ile karıştırın. Bu karışımı yüzünüze sürün ve 20 dakika boyunca bekleyin. Ardından soğuk suyla durulayın. Bu maske cildinizin beyazlaşmasına yardımcı olurken yüzünüzdeki lekelerden kurtulmanızı da sağlar.