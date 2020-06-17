Ciltte kararmalara son! İşte cilt beyazlatıcı o mükemmel öneriler...

Hemen hemen herkes kaymak gibi pürüzsüz ve bebeksi bir cilde sahip olmak ister. Genetik faktörler, çevre kirliliği ya da stres, ciltte olumsuzlukların meydana gelmesine neden olur. Günümüzde yaşanılan sorunların başında; cilt tonunun eşitsiz olması gelir. Ciltte renk eşitsizlikleri kimi bölgelerin daha koyu, kimi bölgelerin daha açık olması anlamına gelir. Cildinizdeki koyu bölgelerde renk eşitsizliğini gidermek için size birbirinden doğal maske tarifleri vereceğiz.
Renk eşitsizliğinden şikayet edenler koşun gelin! Çünkü sizlere mucizeler yaratacak muhteşem doğal bakım maskesi tariflerini sunacağız.
Domatesin kabuklarını soyun ve rendeleyin. Yulaf ezmesi, domates rendesi ve yoğurttan birer tatlı kaşığı alarak temiz bir kasede karıştırın. Karışım homojen hale gelene kadar karıştırın. Yüzünüze uygulayarak 20-30 dakika boyunca bekletin. Ardından ılık su ile durulayın.
Bu maske için portakal kabuklarını güneşte kurutabilirsiniz ya da hazır olarak kurutulmuş portakal kabuğu satın alabilirsiniz. Portakal kabuklarını rendeleyin ve 1 yemek kaşığı yoğurt ile karıştırın. Bu karışımı yüzünüze sürün ve 20 dakika boyunca bekleyin. Ardından soğuk suyla durulayın. Bu maske cildinizin beyazlaşmasına yardımcı olurken yüzünüzdeki lekelerden kurtulmanızı da sağlar.
2 tatlı kaşığı tam buğday unu, 1 tutam toz zerdeçal ve 1 tatlı kaşığı limon suyunu temiz bir kasede karıştırın. Maskeyi yüzünüze uygulayın ve 20-25 dakika boyunca bekletin. Ilık suyla durulayarak maskeyi temizleyin.
1 tatlı kaşığı limon suyu ve 1 tatlı kaşığı balı bir kapta karıştırın. Bu maskeyi yüzünüze uygulayın ve kuruması için bekleyin. Yaklaşık 20 dakika için maskeniz kuruduktan sonra ılık suyla durulayın.
Hindistan cevizi yağına hiçbir ekstra malzeme eklemeden yüzünüzün koyu bölgelerine direkt olarak uygulayın. Yüzünüz yağı tamamen çektikten sonra durulamaya gerek kalmadan günlük rutininize devam edebilirsiniz.
1 tatlı kaşığı süt, 1 tatlı kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı limon suyunu birbirine homojen bir şekilde karıştırın. Bu karışımı yüzünüze uygulayın ve 20-30 dakika boyunca bekletin. Ardından soğuk suyla maskeyi yıkayın.
1 adet domatesi rendeleyin. Kişniş yaprağını yarım su bardağı suyla kaynatın. 2 tatlı kaşığı domates suyu ve 2 tatlı kaşığı kişniş suyunu karıştırın. İçerisine birkaç damla limon suyu ekleyin. Maskeyi uygulayın ve bol suyla durulayın.
Okuyucu Yorumları 0 yorum