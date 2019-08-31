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Cilvegözü Sınır Kapısı geçişlere yeniden açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 10:58 | Son Güncelleme

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı sabah saatlerinden itibaren yeniden geçişlere açıldı.Bölgede Türkiye sınırına doğru göçün artması, çok sayıda sivilin Cilvegözü yolundaki Bab El Hava Sınır Kapısına yığılıp geçiş için eylem yapması üzerine güvenlik amacıyla Cilvegözü Sınır Kapısı giriş çıkışlara kapatıldı.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı sabah saatlerinden itibaren yeniden geçişlere açıldı.
Bölgede Türkiye sınırına doğru göçün artması, çok sayıda sivilin Cilvegözü yolundaki Bab El Hava Sınır Kapısına yığılıp geçiş için eylem yapması üzerine güvenlik amacıyla Cilvegözü Sınır Kapısı giriş çıkışlara kapatıldı. Tedbir amaçlı olarak ikinci bir emre kadar kapatılan Cilvegözü Sınır Kapısı sabah saatlerinden itibaren yeniden giriş ve çıkışlara açıldı. Açılan gümrük kapısının ardından tır yoğunluğu yaşandı.
Türkiye’nin çeşitli kentlerinden gıda maddesi, insani ihtiyaç maddesi, demir ve çimento yüklü tırlar, Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan çıkış yaparak Suriye’nin Bab El Hava Sınır Kapısı arasında bulunan ara bölgede yüklerini boşaltıyor. Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçerek yüklerini boşaltan tırlar daha sonra yeniden Türkiye’ye geliyor.
Hatay’dan günde ortalama 300 civarında tır Cilvegözü’nü geçerek Suriye’nin Bab El Hava Sanır Kapısı’na giderek yüklerini boşaltıyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı geçişlere yeniden açıldı

Cilvegözü Sınır Kapısı geçişlere yeniden açıldı

Cilvegözü Sınır Kapısı geçişlere yeniden açıldı

Cilvegözü Sınır Kapısı geçişlere yeniden açıldı

Cilvegözü Sınır Kapısı geçişlere yeniden açıldı

Cilvegözü Sınır Kapısı geçişlere yeniden açıldı

Cilvegözü Sınır Kapısı geçişlere yeniden açıldı

Cilvegözü Sınır Kapısı geçişlere yeniden açıldı

Cilvegözü Sınır Kapısı geçişlere yeniden açıldı

Cilvegözü Sınır Kapısı geçişlere yeniden açıldı

Cilvegözü Sınır Kapısı geçişlere yeniden açıldı

Cilvegözü Sınır Kapısı geçişlere yeniden açıldı

Cilvegözü Sınır Kapısı geçişlere yeniden açıldı

Cilvegözü Sınır Kapısı geçişlere yeniden açıldı

Cilvegözü Sınır Kapısı geçişlere yeniden açıldı

Cilvegözü Sınır Kapısı geçişlere yeniden açıldı

Cilvegözü Sınır Kapısı geçişlere yeniden açıldı

Cilvegözü Sınır Kapısı geçişlere yeniden açıldı

Cilvegözü Sınır Kapısı geçişlere yeniden açıldı
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