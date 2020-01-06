HABER
  4. Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçen yıl 115 bin tır geçti

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçen yıl 115 bin tır geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 11:52 | Son Güncelleme

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçen yıl 115 bin tır geçti

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan, geçen yıl yardım ve ticari amaçlı 115 bin tır Suriye'ye geçti.

Türkiye ve diğer ülkelerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarınca temin edilen yardım malzemeleri ile ticari ürün taşıyan tırlar, Cilvegözü Sınır Kapısı ile Bab-el Hava Sınır Kapısı arasındaki ara bölgeye gidiyor.

Suriye tarafına geçen tırlar, yüklerini ara bölgedeki araçlara aktarıp dönüyor.

Yoğunluğun yaşandığı ve zaman zaman uzun kuyrukların oluştuğu sınır kapısından 2019 yılında yardım ve ticari amaçlı yaklaşık 115 bin tır geçiş yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar''Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar'
BTM 2019 yılını rekorlarla kapattıBTM 2019 yılını rekorlarla kapattı
Bolu'da DEAŞ şüphelisi 3 kişi adliyedeBolu'da DEAŞ şüphelisi 3 kişi adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cilvegözü TIR yardım

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş karar!

Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş karar!

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

TOGG'dan yerli otomobile ilişkin 'bulmacalı' paylaşım

TOGG'dan yerli otomobile ilişkin 'bulmacalı' paylaşım

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş adamı cinayetinde sır 12 yıl sonra çözüldü

İş adamı cinayetinde sır 12 yıl sonra çözüldü

Korkutan açıklama: İstanbul’un havasını solumak yılda 16 paket sigara içmeye bedel

İstanbul’un havasını solumak yılda 16 paket sigara içmeye bedel

Osmaniye'de korkunç olay! Diş hekimi kendini astı

Osmaniye'de korkunç olay! Diş hekimi kendini astı

İstanbul Sarıyer'de aşırı yağış nedeniyle yollar göle döndü

Sarıyer'de aşırı yağış nedeniyle yollar göle döndü

Ceren Özdemir'in sosyal medyadaki paylaşımı mezar taşına yazıldı

Ceren Özdemir'in mezar taşında duygulandıran yazı

Konya'daki dehşet olayda yeni detay! Sevgilisinin eşi tarafından öldürülen Aynur, 'yardım edin' diye bağırmış

Kocasının sevgilisini öldüren kadından flaş sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.