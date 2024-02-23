CİMER doğum saati öğrenme: CİMER'den doğum saati nasıl öğrenilir?

T.C Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının pek çok konuda başvuru yapmalarını ve merak ettikleri konularda bilgi edinmelerine olanak sağlamaktadır. Son zamanlarda özellikle sosyal medyada popüler olması ile birlikte CİMER'e sadece "doğum saatini" öğrenmek için başvuru yapanların sayısı oldukça artmaya başlamıştır. Bilhassa yükselen burç ve yıldız haritasına baktırmak isteyen kişiler doğum saatini öğrenmek istemektedir. Hem kendilerinin hem de sevdiklerinin yıldız haritasına baktırmak isteyen ve astroloji tavsiyesi almak isteyenler, soluğu CİMER'in başvuru sayfasında almaktadır.

CİMER'den doğum saati nasıl öğrenilir?

Doğum saati, sıklıkla yükselen burç hesaplama işlemi için çok fazla merak edilen önemli bir bilgidir. Geçtiğimiz senelerde CİMER'in sunmuş olduğu doğum belgesi sorgulama hizmeti, tekrardan vatandaşlara hizmet vermeye başlamıştır.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda saat kaçta doğdum nasıl öğrenebilirim diyen vatandaşların CİMER sistemi üzerinden doğum belgeleri aracılığıyla doğum saatlerini öğrenebildikleri görülür. Doğum saati öğrenme işlemi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) resmî internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Doğum saati nasıl öğrenilir sorusunun yanıtı için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

CİMER'e e-Devlet aracılığıyla ya da kişisel bilgiler girilerek giriş yapılır.

Ardından 'Bilge Edinme Sayfası'na giriş yapılır.

Açılan ekran üzerinden doğum tarihi ve doğum yeri bilgileri girilir.

İlgili bilgiler İç İşleri Bakanlığı'na gönderilir, böylece kişinin doğum belgesinde mevcut olan doğum saati öğrenilebilmektedir.

CİMER'e bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde bildiren kişilerin işlemleri başlatılır. Doğum belgesinin ilgili kişiye ulaştırılması ise 2-3 gün içerisinde gerçekleşir. CİMER'e yapılan başvuru sonucunda incelenen 'doğum dayanak belgesi'ndeki doğum saati, ilgili kişiye iletilir.

Doğum saati öğrenme işlemi ne kadar sürer?

Doğum saati detayının kullanılabileceği yerler, genellikle kişilerin kendilerine özgü olan doğum haritalarının çıkarılmasında kullanılır. Doğum saati bilgisi ile başta yükselen burç bilgisi olmak üzere pek çok bilgiye erişim sağlanabilir. Böylece kişiler, doğum haritalarına ait daha doğru ve kesin detaylara erişebilirler.

CİMER’e başvuru yapıldıktan sonra doğum belgesinin ilgili kişiye gönderilmesi 2-3 gün içerisinde gerçekleşir. Bu başvuru sonucunda edinilen belge, 'doğum dayanak belgesi olarak ilgili kişiye iletilmektedir.

CİMER'den doğum saati öğrenme yazı örneği

Doğum saati bilgisini öğrenebilmek için CİMER'e teslim edilmesi gereken dilekçeye doğum saati öğrenme dilekçesi adı verilmektedir. Ancak günümüzde, doğum saati öğrenme işlemleri, bu dilekçeyi ilgili kuruma teslim etmeden de online olarak gerçekleştirilebilir. CİMER'in internet sitesine girilmesinin ardından vatandaşlar, bilgi edinme hakları sayesinde doğdukları saati kolay bir biçimde öğrenebilirler. CİMER doğum saati öğrenme işlemi için aşağıdaki yazı yazılır:

ÖRNEK YAZI

"12.08.1997 yılında Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldim. Tam doğum saatimi öğrenmek istiyorum."

Bu şekilde CİMER' yazıp, bilgi edinme hakkını kullanan her vatandaş doğum saati bilgisini öğrenebilmektedir.

