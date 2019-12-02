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Çin ABD donanmasının Hong Kong ziyaretini askıya aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.12.2019 14:39 | Son Güncelleme

Çin, ABD yönetiminin onayladığı Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası’na misilleme olarak ABD ordusunun Hong Kong ziyaretini askıya aldığını duyurdu.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, ABD donanmasına ait gemilerin ve uçakların Hong Kong ziyaretine izin verilmeyeceğini ve ziyaretin süresiz olarak askıya alındığını duyurdu.

Çin, ABD yönetiminin onayladığı Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası’na misilleme olarak ABD ordusunun Hong Kong ziyaretini askıya aldığını duyurdu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, ABD donanmasına ait gemilerin ve uçakların Hong Kong ziyaretine izin verilmeyeceğini ve ziyaretin süresiz olarak askıya alındığını duyurdu. Hua Chunying ayrıca, protestocuların şiddet içeren ve suça teşvik eden eylemlerini destekleyen bazı sivil toplum kuruluşlarına yaptırım uygulanacağını söyledi. “ABD’yi hatalarını düzeltmeye ve içişlerimize karışmayı durdurmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullanan Sözcü, “Çin, Hong Kong’un istikrarını ve refahını, Çin’in egemenliğini korumak için gerekirse başka adımlar da atacak ”dedi.
Pekin’in yaptırım uyguladığı ABD merkezli STK’lar arasında Ulusal Demokrasi Vakfı, Ulusal Demokratik Enstitü, Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü yer alıyor.
Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong’daki hükümet karşıtı protestoları destekleyen ve Çin’e potansiyel yaptırımları öngören “Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası’nı” imzalamıştı. Çin yönetimi ise ABD’yi sert karşı tedbirler alınabileceği konusunda uyarmıştı. ABD ile Çin’in ticaret savaşını sona erdirmek için müzakere sürecinin devam ettiği bir dönemde ABD’nin bu hamlesi, ticaret müzakerelerinin içinden çıkılmaz bir hale dönüşeceği şeklinde yorumlandı.

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