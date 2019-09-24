"Çin-ABD ticaret müzakeresi hazırlıkları yapıcı geçti"

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin ve ABD'den bakan yardımcısı düzeyinde heyetlerin ticaret müzakerelerine ilişkin görüşmesinin yapıcı geçtiğini bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta iki taraftan bakan yardımcısı düzeyinde başkent Washington'da yaptıkları görüşmeye değindi.

Gıng, "Çin-ABD ikili ticaret ve ekonomi heyetleri Washington'da bakan yardımcısı düzeyinde müzakereler yürüttü, ortak endişelere konu olan ekonomik ve ticari meselelere ilişkin yapıcı müzakereler gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

İki tarafın gelecek ay Çin-ABD başmüzakerecileri başkanlığında Washington'da yürütülecek "13'üncü Çin-ABD Ticaret ve Ekonomi Yüksek Düzeyli Müzakeresi"ne yönelik somut düzenlemeleri samimiyetle ele aldığını belirten Gıng, tarafların ilgili konulara ilişkin yakın iletişimi sürdürmek konusunda fikir birliğine vardığını aktardı.

- Ticaret savaşına filmli gönderme

Diğer yandan bir yılı geride bırakan ticaret müzakerelerinde, Çin'in ABD'ye karşı "müzakereyse elbette, savaşsa savaşırız" sloganlarının bir Çin filmi afişinde görülmesi dikkati çekti.