Çin astrolojisine göre hangi burçsun? 2025 Çin yeni yılı nedir?

2025 Çin Yeni Yılı, dünyayı 'Yılan Yılına' taşıdı. Ay’ın döngüsüne göre her yıl farklı bir tarihe denk gelen yeni yıl kutlamaları birçok ülkede büyük bir coşkuyla karşılanıyor. 12 hayvanlı Çin zodyağına göre her yıl bir burçla temsil edilirken, özellikle Ocak ve Şubat doğumlular için burç hesaplamasında sürpriz sonuçlar ortaya çıkabilir. İşte Çin astrolojisinin 12 burcu ve karakter özellikleri…

Sedef Karatay

Çin Yeni Yılı 2025’e giriyoruz ve bu yıl Yılan Yılı. Yeni yıl yalnızca Çin’de değil; Japonya, Tayland, Güney Kore, Malezya, Filipinler ve Singapur gibi birçok ülkede de kutlanıyor.

Her yıl, Ay’ın döngüsüne göre değişiyor ve Çin Yeni Yılı 21 Ocak – 20 Şubat tarihleri arasında herhangi bir güne denk gelebiliyor. Bu nedenle özellikle Ocak–Şubat doğumlular, beklediği burçtan farklı bir hayvana sahip olabiliyor.

İşte Çin zodyağındaki her bir hayvanın temsil ettiği özellikler:

FARE YILI

Doğum yılları: 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
Kişilik: Uyumlu, sezgileri güçlü
En iyi eşleşmeler: Ejderha, Maymun, Öküz
Uzak durması gerekenler: Keçi, At, Tavşan

ÖKÜZ YILI

Doğum yılları: 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
Kişilik: Vicdanlı, prensip sahibi
En iyi eşleşmeler: Fare, Yılan, Horoz
Uzak durması gerekenler: At, Köpek, Keçi

KAPLAN YILI

Doğum yılları: 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022
Kişilik: Cesur, öngörülemez, inatçı
En iyi eşleşmeler: At, Köpek
Uzak durması gerekenler: Yılan, Maymun

TAVŞAN YILI

Doğum yılları: 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023
Kişilik: Duyarlı, merhametli, mütevazı
En iyi eşleşmeler: Keçi, Domuz, Köpek
Uzak durması gerekenler: Fare, Ejderha

EJDERHA YILI

Doğum yılları: 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Kişilik: Kendine güvenen, zeki, baskın
En iyi eşleşmeler: Fare, Maymun, Horoz
Uzak durması gerekenler: Öküz, Tavşan, Köpek

YILAN YILI

Doğum yılları: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Kişilik: Zeki, bilge, gizemli
En iyi eşleşmeler: Öküz, Horoz
Uzak durması gerekenler: Kaplan, Domuz

AT YILI

Doğum yılları: 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Kişilik: Sosyal, özgür ruhlu, çalışkan
En iyi eşleşmeler: Kaplan, Keçi, Tavşan
Uzak durması gerekenler: Fare, Öküz, Horoz

KEÇİ / KOYUN YILI

Doğum yılları: 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1991, 2003, 2015
Kişilik: Nazik, duyarlı, yaratıcı
En iyi eşleşmeler: Tavşan, At, Domuz
Uzak durması gerekenler: Öküz, Köpek

MAYMUN YILI

Doğum yılları: 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Kişilik: Zeki, hazırcevap
En iyi eşleşmeler: Fare, Ejderha, Yılan
Uzak durması gerekenler: Kaplan, Domuz

HOROZ YILI

Doğum yılları: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Kişilik: Bağımsız, dakik
En iyi eşleşmeler: Öküz, Ejderha, Yılan
Uzak durması gerekenler: Fare, Tavşan, Köpek

KÖPEK YILI

Doğum yılları: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Kişilik: Dürüst, sadık
En iyi eşleşmeler: Kaplan, Tavşan, At
Uzak durması gerekenler: Öküz, Ejderha, Keçi, Horoz

DOMUZ YILI

Doğum yılları: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Kişilik: Cana yakın, rahatına düşkün
En iyi eşleşmeler: Keçi, Tavşan
Uzak durması gerekenler: Yılan, Maymun

