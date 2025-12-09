Çin astrolojisine göre hangi burçsun? 2025 Çin yeni yılı nedir?

Çin Yeni Yılı 2025’e giriyoruz ve bu yıl Yılan Yılı. Yeni yıl yalnızca Çin’de değil; Japonya, Tayland, Güney Kore, Malezya, Filipinler ve Singapur gibi birçok ülkede de kutlanıyor.

Her yıl, Ay’ın döngüsüne göre değişiyor ve Çin Yeni Yılı 21 Ocak – 20 Şubat tarihleri arasında herhangi bir güne denk gelebiliyor. Bu nedenle özellikle Ocak–Şubat doğumlular, beklediği burçtan farklı bir hayvana sahip olabiliyor.

İşte Çin zodyağındaki her bir hayvanın temsil ettiği özellikler:

FARE YILI

Doğum yılları: 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Kişilik: Uyumlu, sezgileri güçlü

En iyi eşleşmeler: Ejderha, Maymun, Öküz

Uzak durması gerekenler: Keçi, At, Tavşan

ÖKÜZ YILI

Doğum yılları: 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Kişilik: Vicdanlı, prensip sahibi

En iyi eşleşmeler: Fare, Yılan, Horoz

Uzak durması gerekenler: At, Köpek, Keçi

KAPLAN YILI

Doğum yılları: 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Kişilik: Cesur, öngörülemez, inatçı

En iyi eşleşmeler: At, Köpek

Uzak durması gerekenler: Yılan, Maymun

TAVŞAN YILI

Doğum yılları: 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Kişilik: Duyarlı, merhametli, mütevazı

En iyi eşleşmeler: Keçi, Domuz, Köpek

Uzak durması gerekenler: Fare, Ejderha

EJDERHA YILI

Doğum yılları: 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Kişilik: Kendine güvenen, zeki, baskın

En iyi eşleşmeler: Fare, Maymun, Horoz

Uzak durması gerekenler: Öküz, Tavşan, Köpek

YILAN YILI

Doğum yılları: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Kişilik: Zeki, bilge, gizemli

En iyi eşleşmeler: Öküz, Horoz

Uzak durması gerekenler: Kaplan, Domuz

AT YILI

Doğum yılları: 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Kişilik: Sosyal, özgür ruhlu, çalışkan

En iyi eşleşmeler: Kaplan, Keçi, Tavşan

Uzak durması gerekenler: Fare, Öküz, Horoz

KEÇİ / KOYUN YILI

Doğum yılları: 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1991, 2003, 2015

Kişilik: Nazik, duyarlı, yaratıcı

En iyi eşleşmeler: Tavşan, At, Domuz

Uzak durması gerekenler: Öküz, Köpek

MAYMUN YILI

Doğum yılları: 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Kişilik: Zeki, hazırcevap

En iyi eşleşmeler: Fare, Ejderha, Yılan

Uzak durması gerekenler: Kaplan, Domuz

HOROZ YILI

Doğum yılları: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Kişilik: Bağımsız, dakik

En iyi eşleşmeler: Öküz, Ejderha, Yılan

Uzak durması gerekenler: Fare, Tavşan, Köpek

KÖPEK YILI

Doğum yılları: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Kişilik: Dürüst, sadık

En iyi eşleşmeler: Kaplan, Tavşan, At

Uzak durması gerekenler: Öküz, Ejderha, Keçi, Horoz

DOMUZ YILI

Doğum yılları: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Kişilik: Cana yakın, rahatına düşkün

En iyi eşleşmeler: Keçi, Tavşan

Uzak durması gerekenler: Yılan, Maymun