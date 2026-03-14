Kurutma makinesine bir havlu atın! Sonucu görünce şaşıracaksınız

Saatlerce dönen kurutma makineleri hem yüksek elektrik faturalarına neden oluyor hem de kıyafetlerin yıpranmasına yol açıyor. Ancak sosyal medyada viral olan ve uzmanların da onayladığı basit bir yöntem, kurutma süresini neredeyse yarı yarıya düşürüyor. İhtiyacınız olan tek şey ise her evde bulunan kuru bir banyo havlusu!

HEM ZAMAN HEM ENERJİ TASARRUFU

Kurutma makineleri, modern evin en çok enerji tüketen cihazlarından biri olarak biliniyor. Özellikle kalın kumaşlı giysiler ve havlular söz konusu olduğunda, program süreleri saatleri bulabiliyor. Sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından milyonlarca kez izlenen "kuru havlu hilesi" bu süreci kökten değiştiriyor.

Uzmanlar, makine içine atılacak temiz ve kuru bir havlunun, ıslak çamaşırlardaki fazla nemi bir sünger gibi emdiğini belirtiyor. Bu sayede makine, nemi buharlaştırmak için daha az efor sarf ediyor ve döngüyü çok daha kısa sürede tamamlıyor.

KURU HAVLU HİLESİ NASIL UYGULANIR?

Bu yöntemi etkili kılmanın püf noktası, havluyu makinede tutma süreniz. İşte adım adım uygulama rehberi:

Islak çamaşırları yerleştirin: Çamaşırlarınızı makineye normal şekilde doldurun (tamburu aşırı doldurmamaya özen gösterin).

Kuru havluyu ekleyin: Çamaşırların arasına büyük, temiz ve tamamen kuru bir banyo havlusu atın.

Kısa programda çalıştırın: Makinenizi çalıştırın.

Kritik adım (15. Dakika): Yaklaşık 15-20 dakika sonra makineyi durdurun ve o havluyu dışarı çıkarın. Havlunun bu sürede nemi hapsolmuş olacaktır; eğer içeride bırakırsanız bu nem tekrar kıyafetlere dönebilir.

NEDEN BU YÖNTEM BU KADAR ETKİLİ?

Makinelerin kurutma mantığı, sıcak havanın çamaşırlar arasında dolaşarak nemi buharlaştırması üzerine kuruludur. Kuru bir havlu, temas ettiği ıslak yüzeylerdeki suyu doğrudan emerek buharlaşma yükünü azaltır.

Ayrıca tambur içinde dönen havlu, çamaşırların birbirine yapışmasını engelleyerek hava sirkülasyonunu artırır. Bu da sadece zamandan değil, aynı zamanda aylık elektrik faturası maliyetinden de ciddi tasarruf sağlar.