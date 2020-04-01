Çin Başkonsolosu Cui Wei'den aşı açıklaması

Türkiye’deki gözlemlerini de aktaran Wei, “İşe giderken yine boğaz kenarında koşanlar, balık tutanları görüyorum. 'Buralar boş, ben de sağlıklıyım geleyim' düşüncesi doğru değil. Sağlıklı olduğunu bilmiyorsun. Virüs bulaştığı zaman size haber vermiyor." dedi.

Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde meydana çıkan ve hızla tüm dünya ülkelerine yayılan koronavirüs hakkında ve Çin’deki son gelişmeler hakkında bilgi veren Çin’in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei geliştirilen bir aşının gönüllüler üzerinde denenmeye başladığını söyledi.

Wei, “Aşı konusu yaklaşık 1 hafta 10 gün önce en hızlı geliştirilen aşılardan biri, gönüllülerde denenmeye başlandı. Şimdi klinik aşamanın bitmesi bekleniyor. Gönüllülerin klinik denemesi 5-6 ayı bulacak. Virüs çıktıktan sonra tedavi ve önlemenin ardından aşıların araştırmasına girdik” diye konuştu.

“SALGINA ÖZEL BİR İLAÇ DEĞİL”

En çok merak edilen ilaç konusunda bilgilendirmelerde bulunan Wei, virüs ortaya çıktıktan sonra 70 bin ilaç içerisinden iki ilacın etkili olduğunu tespit ettiklerini ifade etti. Wei, “Ulusal sağlık komisyonumuz salgın çıktıktan sonra her gün basın toplantısı yapıtı. Şimdiye kadar yapılan toplantılarda iki ilaçtan bahsettiler. İlki Chloroquine Phosphate. Eskiden sıtma tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. İkincisi de Favirpiravir. Biz bunları tavsiye ettik ve Dünya Sağlık Örgütü’ne de bildirdik. Favipiravir 2014 yılında çıktı. Japonya’da çıkan bir ilaç. Geniş kapsamlı antivirüs bir ilaçtır. O zaman tabii ki salgın yoktu. Bu ilaç salgın için üretilmedi. Salgından önce üretilen bir ilaç, salgına özel bir ilaç değil” dedi.