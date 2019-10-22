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Cin biber müdavimi horozun ’Paşa’ hayatı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 11:13 | Son Güncelleme

Antalya’da cezaevi yakınındaki kantin işletmecisi Muhammet Demir’in ‘Paşa’ adlı Brahma cinsi horoz, mahkum yakınlarının maskotu haline geldi.

Antalya’da cezaevi yakınındaki kantin işletmecisi Muhammet Demir’in ‘Paşa’ adlı Brahma cinsi horoz, mahkum yakınlarının maskotu haline geldi. Demir ailesiyle birlikte sofraya oturan Paşa, sabah kahvaltısı olmak üzere tüm öğünleri saati saatine yiyor. Paşa’nın en sevdiği yiyeceğin başında cin biberi ve tavuk çorbası geliyor. Vatandaşlar ve mahkum yakınları, ilginç horozu görüp onun resmini çekebilmek için ise kantine geliyor.

Antalya E Tipi Kapalı Ve Açık Ceza İnfaz Kurumu girişinin hemen yanında bulunan kantinin işletmecisi Muhammet Demir’in 2 yaşındaki Brahma cinsi horozu, cezaevine gelen mahkum yakınlarının maskotu haline geldi. Kantinde, Demir ailesiyle birlikte sabah kahvaltına oturan Paşa, onlarla birlikte kahvaltı yapıyor, diğer öğünleri de saati saatine yine aileyle birlikte yiyor. Paşa’nın en sevdiği yiyecekler arasındaysa cin biberi ve tavuk çorbası bulunuyor. Sahibinin çağırmasıyla hemen yanına gelen horoz, kantine gelen müşterilerin yiyeceklerine de ortak oluyor. Vatandaşlar ve mahkum yakınları, ilginç horozu görüp onun resmini çekebilmek için ise kantine geliyor.

“Saati saatine öğünlerini bizimle birlikte yer”
Paşa’yı 3 aylıkken aldığını belirten sahibi Muhammet Demir, horozunu eğitmeye başladığını ve ondaki gelişmelerle çok mutlu olduğunu ifade etti. 2 yaşındaki horozunun genelde sebze ağırlıklı beslendiğini kaydeden Demir, “Soğanından, cin biberine, sarımsağına ne verirsen yer. Sabah kahvaltısında yarım yumurta, yarım salatalık, bir tane cin biberi mutlaka olmalı. Saati saatine kahvaltısını yapar. Öğlen yemeğini, akşam yemeğini de saati saatine yer. Akşam yatağına almazsam da bacağımdan tutup götürmeye çalışır” dedi.

“Günde 10 kişi resmini çekiyor”
Demir, horozunun resmini çekmek için günde 10 kişinin kantine geldiğini ifade ederek, “Paşa burada olmadı mı, insanların ilk işleri onu sormak oluyor” diye konuştu.

“Mahkum yakınları için moral oluyor”
Horozun bakımıyla yakından ilgilenen Melike Demir ise, “Her gün bizimle birlikte sabah kahvaltısını yapıyor. Biz ne yersek onu yer. Cin biber, tavuk çorbası, et gurubu olsun bir insan ne yiyorsa onu yiyor. Müşterilerimizden bizzat onun için gelenler de var. Stres atmak, kafa dağıtmak isteyen herkes Paşa için buraya geliyor. Mahkum yakınları için de moral oluyor” ifadelerini kullandı.

"Bin liraya satın almak isteyen oldu, vermedik”
Horozunu çok sevdiğini de sözlerine ekleyen Melike Demir, kantine gelen bir müşterinin bin lira vererek Paşa’yı istediğini ancak vermediklerini söyledi. Demir, Paşa’nın kendisi için değer biçilemez bir hayvan olduğunu sözlerine ekledi.

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