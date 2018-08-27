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Fotoğraftaki detayı fark edebildiniz mi? Meğer herkesi kandırmışlar!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 27.08.2018 07:26 | Son Güncelleme

Son hızla büyümeye devam eden Çin'in otomobil sektörü kopya mantığı ile nam saldı.

Hızla gelişen otomobil dünyasında Çin'den bakın nasıl görüntüler çıktı.

Çin bunu yaptı herkesi kandırdı! Fotoğraftaki detayı farkettiniz mi?

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Dünya otomobil sektörünün en büyük firmalarının tasarımlarını, küçük değişikliklerle kopyalamaktan hiç çekinmeyen Çinliler yeni modellerini tanıtmaya devam ediyor..
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İşte Çin`in kopya otomobillerinden bazıları...
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Nissan GT-R
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Mercedes G-Clas.
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Lifan 320
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MINI Cooper
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Shuanghuan SCEO
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Shuanghuan SCEO - BMW X5
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Geely GE
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Rolls-Royce Phantom
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Land Wind X7
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Range Rover Evoque
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Event K50
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Bugatti Veyron
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Shuanghuan Noble
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Smart
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BYD S8
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Mercedes-Benz CLK
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Hawtai B35
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Porsche Cayenne
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CH Auto Lithia
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Audi R8
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BYD S7
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Lexus RX
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Brilliance V5
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BMW X1
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CH Auto Lithia
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Anahtar Kelimeler:
çin araba

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