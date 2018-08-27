Fotoğraftaki detayı fark edebildiniz mi? Meğer herkesi kandırmışlar!

Hızla gelişen otomobil dünyasında Çin'den bakın nasıl görüntüler çıktı.

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Dünya otomobil sektörünün en büyük firmalarının tasarımlarını, küçük değişikliklerle kopyalamaktan hiç çekinmeyen Çinliler yeni modellerini tanıtmaya devam ediyor..