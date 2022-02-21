HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cin çıkarma bahanesiyle tecavüz etti o anları kaydetti! Karısı da işin içinde...

Cin çıkarma bahanesiyle tecavüz etti o anları kaydetti! Karısı da işin içinde...

21.02.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsanların maneviyatları üzerinden çıkar sağlayan şebeke çökertildi. Kendisini 'Yaşam koçu' olarak tanıtan ve psikolojik yardım almak isteyen kadınlarla zorla ilişkiye giren B.K hakkındaki soruşturmada sona gelindi. Kendisinin yanına gelen kadınlarla cin çıkarma bahanesiyle birlikte olan ve bu anları kaydeden sapık B.K'nin iki bin ayrı fotoğraf ve videosu ortaya çıktı. 'Fantezi amaçlı kaydettim' diyen sahte yaşam koçunun eşi de yargılanıyor.

Cin çıkarma bahanesiyle tecavüz etti o anları kaydetti! Karısı da işin içinde...

İğrenç olay Fethiye'de yaşandı! İnsanların dini inanç ve duygularını istismar eden sapık B.K, ve eşi Ş.K hakkındaki soruşturma tamamlandı. Sapık hakkında 84 seneye kadar hapis cezası istendi. Kendisini 'Enerji uzmanı' ve 'Yaşam koçu' olarak tanıtan sahtekar, cin çıkarma bahanesiyle kadınlara tecavüz etti.

EVİNDE ÖKÜZ BOYNUZU KAMLUMBAĞA DERİSİ BULUNDU

Sapık B.K'nin kendisi tutuklanırken eşi adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Cinsel istismarın dışında yanına gelenlerde binlerce lira para da alan o sapığın evinde yapılan aramalarda öküz boynuzu, kaplumbağa derisi gibi birçok ilginç materyal bulundu.

İKİ BİN FOTOĞRAF VE VİDEO BULUNDU

İddianamede ortaya çıkan detaylar adeta kan dondurdu. Cinsel birliktelik yaşadığı kadınların görüntülerini yardımcısına depolattıran B.K'nın arşivinde iki bine yakın video ve fotoğraf bulundu.

KADINLARI SOYUP ÜZERLERİNE YAZILAR YAZDI

Hard diskte yapılan incelemelerde erkek ve kadınlara ait fotoğraflar, videolar bulundu. Kadınlarla birlikte olduğu anları kaydeden sapığın, mağdur kadınları soyarak üzerlerine figürler çizdiği belirlendi.

içiç

O GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKINCA KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

B.K, ifadesinde videoları fantezi amacıyla tuttuğunu o videodaki kişilerin para karşılığında birlikte olduğu kadınlar olduğunu belirtti.

dış

'Yaşam koçu danışmanlığı yapıyorum. Bu danışmanlık hizmeti içerisinde bio enerji sertifikası ile psikologların tedavi edemediği şahısları temas etmeden uzaktan eğitiyorum. Cinsel ilişkiye girdiğim iddiaları asılsız. Gelenlerin rızaları dahilinde fotoğraflarını çektim ama videolarını çekmedim. Arşivimde bulunan videolardaki cinsel ilişkilere ait kadınlar, para karşılığı birlikte olduğum kadınlardır. Videolar da fantezi amaçlıydı.'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahreden görüntü! Yakınları güçlükle sakinleştirdiKahreden görüntü! Yakınları güçlükle sakinleştirdi
Kayıp taksici bagajda kanlar içinde bulunduKayıp taksici bagajda kanlar içinde bulundu
Korkulan oldu! 4'ü çocuk 7 kişiyi ısıran köpek kuduz çıktıKorkulan oldu! 4'ü çocuk 7 kişiyi ısıran köpek kuduz çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 52 yorum
bu sözüm ona müslüman geçinenlerde hastanede karısı için fellik fellik kadın doktor arar ama iş hacı hocaya geldimi..... gerisini yazmayayım ...1. cemre daha yeni düştü silivri hala soğuktur..
kadın dr arayan müslüman karısını kızını Erkek bir hoca vs getirmez. Bunı yapanlar çoğu cahiller namaz bile kılmayan kesim,iş dünyevi sıkıntılara gelince hacı hoca aramaya başlıyorlar özellikle maddi gücü yüksek karısı kızı normal hayatta yarı çıplak veya sosyete kapanması tipler.müslüman adsm karısını kızını kim olursa olsun yanancı erkeğe ama sokakta ama iş yerinde bir arada olmasına razı değildir. Hadis şerif. eşini kıskanmayan deyyustur diyor efendimiz sav. bu sadece ölümcül,hayat memat meselelerinde yani dr sağlık ilk yardım gibi kallar diğer türlü deyyustur ...
Dinini yaşa ama bu pisliklere Müslümanlığın katma kardeşşş
Sen Müslümanmısın bilmiyorum ama gerçek Müslüman büyülerle cinlerle uğraşmaz çünkü Allah men etmiştir, önce Müslümanlığı öğren sonra gel yorum yap, Müslüman olmayıpta Müslüman gibi davrananlara karşı Allah'a sığınırım
yani kısaca özetlemişsiniz sizi ayakta alkışladim
Nerden biliyorsun, vebali boynuna
belki de senin gibi müslüman geçinmeyen biridir ne biliyon biz müminler cahil değiliz edepliyiz ve utanma duygumuz anladın
Para ve çıkar sağlamanın en kestirme, pratik, etkili yoludur Din üzerinden insanı kandırmak.
Bu mu Müslüman, bu adam da ona giden de munafiktir
İnanmayın böyle şarlatanlara Ayetler var okuyun kendiniz
bu memelekette içine cin kaçmamış bayan kalmamış. çıkaran çıkarana maşş.

En Çok Okunan Haberler

SGK’dan faizsiz konut kredisi…

SGK’dan faizsiz konut kredisi…

Cin çıkarma bahanesiyle tecavüz etti!

Cin çıkarma bahanesiyle tecavüz etti!

Emeklilere ikramiye müjdesi! 4 bin lira ödenecek

Emeklilere ikramiye müjdesi! 4 bin lira ödenecek

İmamoğlu veya Yavaş aday olur mu? Kılıçdaroğlu açıkladı

İmamoğlu veya Yavaş aday olur mu? Kılıçdaroğlu açıkladı

Sunucu canlı yayında uyardı: Bu sözler sosyal medyaya düşer

Sunucu canlı yayında uyardı: Bu sözler sosyal medyaya düşer

Tanklardaki gizemli işaret şaşkına çevirdi

Tanklardaki gizemli işaret şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir

Polis memurunun seksi pozuna eleştiri yağdı! Cevabı sert oldu

Polis memurunun seksi pozuna eleştiri yağdı! Cevabı sert oldu

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Her gece daha rahat bir uyku çekmenizi sağlayabilecek öneriler

Her gece daha rahat bir uyku çekmenizi sağlayabilecek öneriler

İbo Show'a çıktı! Bambaşka biri olmuş

İbo Show'a çıktı! Bambaşka biri olmuş

Penis boyunu ölçmek için dövme yaptırdı! “Sıraya girdiler”

Penis boyunu ölçmek için dövme yaptırdı! “Sıraya girdiler”

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.