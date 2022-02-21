Cin çıkarma bahanesiyle tecavüz etti o anları kaydetti! Karısı da işin içinde...

İğrenç olay Fethiye'de yaşandı! İnsanların dini inanç ve duygularını istismar eden sapık B.K, ve eşi Ş.K hakkındaki soruşturma tamamlandı. Sapık hakkında 84 seneye kadar hapis cezası istendi. Kendisini 'Enerji uzmanı' ve 'Yaşam koçu' olarak tanıtan sahtekar, cin çıkarma bahanesiyle kadınlara tecavüz etti.

EVİNDE ÖKÜZ BOYNUZU KAMLUMBAĞA DERİSİ BULUNDU

Sapık B.K'nin kendisi tutuklanırken eşi adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Cinsel istismarın dışında yanına gelenlerde binlerce lira para da alan o sapığın evinde yapılan aramalarda öküz boynuzu, kaplumbağa derisi gibi birçok ilginç materyal bulundu.

İKİ BİN FOTOĞRAF VE VİDEO BULUNDU

İddianamede ortaya çıkan detaylar adeta kan dondurdu. Cinsel birliktelik yaşadığı kadınların görüntülerini yardımcısına depolattıran B.K'nın arşivinde iki bine yakın video ve fotoğraf bulundu.

KADINLARI SOYUP ÜZERLERİNE YAZILAR YAZDI

Hard diskte yapılan incelemelerde erkek ve kadınlara ait fotoğraflar, videolar bulundu. Kadınlarla birlikte olduğu anları kaydeden sapığın, mağdur kadınları soyarak üzerlerine figürler çizdiği belirlendi.

O GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKINCA KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

B.K, ifadesinde videoları fantezi amacıyla tuttuğunu o videodaki kişilerin para karşılığında birlikte olduğu kadınlar olduğunu belirtti.

'Yaşam koçu danışmanlığı yapıyorum. Bu danışmanlık hizmeti içerisinde bio enerji sertifikası ile psikologların tedavi edemediği şahısları temas etmeden uzaktan eğitiyorum. Cinsel ilişkiye girdiğim iddiaları asılsız. Gelenlerin rızaları dahilinde fotoğraflarını çektim ama videolarını çekmedim. Arşivimde bulunan videolardaki cinsel ilişkilere ait kadınlar, para karşılığı birlikte olduğum kadınlardır. Videolar da fantezi amaçlıydı.'

