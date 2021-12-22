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Çin'de 72 milyon yıllık dinozor embriyosu bulundu

22.12.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'de 72 milyon yıllık fosilleşmiş bir yumurta içinde, mükemmel bir şekilde korunmuş dinozor embriyosu keşfedildi. Bebek Yingliang adı verilen embriyonun ayakları iki yanda ve arkası kıvrılmış halde bulunduğu belirtildi.

Çin'de 72 milyon yıllık dinozor embriyosu bulundu

Çin'in güneyinde bulunan ve yaklaşık 66-72 milyon yıl öncesine ait fosilleşmiş bir yumurtanın içine kıvrılmış, mükemmel bir şekilde korunmuş bir dinozor embriyosu bulundu.

Embriyo, 'Bebek Yingliang' olarak adlandırılırken, Birmingham Üniversitesi'nden paleontologlar, Bebek Yingliang'ın dişsiz, gagalı theropod dinozorlar veya 'oviraptorosaurlar' türlerine ait olduğunu söyledi. Dinozor yavrusu kıvrık halde dursa da toplam uzunluğunun kuyruğu dahil 27 santimetre olduğu tahmin ediliyor.

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17 SANTİMETRELİK YUMURTANIN İÇİNDE YER ALIYOR

Fosil 17 santimetrelik bir yumurtanın içinde yer alıyor. Eğer Yingliang yaşasaydı 2-3 metre boyuna ulaşabilirdi. Birmingham Üniversitesi araştırmacısı Fion Waisum Ma, verdiği demeçte, "Tarihte şimdiye kadar bulunan en iyi korunmuş dinozor embriyolarından biri. Dinozor embriyoları en nadir fosillerden ve bunların çoğunun kemikleri eksik. Bebek Yingliang'ın keşfinden dolayı çok heyecanlıyız. Harika bir durumda korunmuş. Dinozor büyümesi ve üremesi hakkında birçok soruyu yanıtlamamıza yardımcı olacak'' dedi.

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DURUŞU KUŞLARINKİNE BENZİYOR

Ma ve meslektaşları, Bebek Yingliang'ı, ayakları iki yanda ve arkası kıvrılmış halde buldu. Bunun, daha önce dinozorlarda rastlanmayan ve modern kuşlara benzeyen bir duruş olduğuna dikkat çekildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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