Çin’de bir akvaryumda tutulan iki Beluga balinası kurtarıldı

2011’de Little Grey ve Little White , bir Rus araştırma tesisinden Şangay’daki Changfeng Ocean World adlı akvaryuma transfer edilmişti. Takip eden yıllarda balina ve yunusların esaret altında tutulmasına karşı çıkan Merlin Entertainments adlı şirket akvaryumu satın aldı ve balinaların denize geri götürülmesi fikri böylece doğmuş oldu. Padgett’a göre balinaların yeni evi, doğal ortamlarından daha büyük.

Padgett, Little Grey ve Little White’ın karada hareket etmesini sağlamak için özel sedyeler ve askılar tasarlandığnı belirterek; kamyon, römorkör ve vinçle taşımaya alışmalarını sağlamak için deneme sürüşleri yaptıklarını ifade ederek “Kedi ve köpeğinizi bir yere taşırken bile onlarla pozitif bir işbirliği yapmak istiyorsunuz. Aynısını Belugalar için yapmaya çalıştık” dedi.

Padgett, iki balinanın taşınmasının kolay bir görev olmadığının altını çizdi. Her bir balinanın ağırlığı bir tonun üzerinde ve her bir balina günde yaklaşık 50 kilo balıkla besleniyor. Operasyon içinse özel tasarım ekipmanlar geliştirildi.

Padgett, dünya genelinde esaret altında tutulan 300 Beluga olduğunu söyleyerek “Bazıları uygun olmayan koşullarda tutuluyor. Little White ve Little Grey’den öğrenebileceklerimiz, diğer hayvanların da refahını artırmaya yardımcı olabilir” dedi.

Padgett “Biz zaten İzlanda’da izole bir noktadaydık. Ama taşımada bize yardımcı olacak uzmanları buraya getirmek konusunda zorlanıyoruz. Malzeme alma imkanlarımız ve işler için gereken süre de etkilendi” dedi.

Padgett çalışanların korunması ve onların karantinaya alınması gerektiğini de sözlerine ekledi. Little Grey ve Little White’ın yolculukları henüz bitmedi. Şu an bir iklimlendirme alanı içinde olan ikilinin en kısa zamanda özgür bırakılması planlanıyor.

