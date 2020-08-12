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Çin’de bir akvaryumda tutulan iki Beluga balinası kurtarıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.08.2020 09:37 | Son Güncelleme

Little Grey ve Little White adlı iki Beluga balinası, yıllardır planlanan taşınma projesi sayesinde akvaryumdan kurtarılarak denizin tadını çıkardı.

Çin’de bir akvaryumda tutulan iki Beluga balinası kurtarıldı

Çok gençken Rusya kıyılarında yakalanan balinalar, yıllarca Çin’de bir akvaryumda tutularak gösteri yapmaya zorlandı. Bulunduğu yerden kurtarılan iki Beluga balinası, İngiliz yardım kuruluşu Sea Life Trust sayesinde İzlanda’daki Beluga Balina Koruma Alanı’na getirildi.

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Sea Life Trust yetkilileri ikisi de dişi olan balinanın Klettsvik Koyu’na ulaştığını, daha açık denize bırakılmadan önce iklime alışabilmeleri için kısa bir süre körfezdeki bakım havuzunda kalacaklarını belirtti.

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Klettsvik Körfezi, Beluga balinaları için dünyanın ilk açık su koruma alanı. Alanın genel müdürü Audrey Padgett CNN’e yaptığı açıklamada “Bu ikisi için de oldukça zorlu bir yolculuk oldu. Hiç kolay olmadı ama kesinlikle sevgiyle çok emek verdik” dedi.

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2011’de Little Grey ve Little White, bir Rus araştırma tesisinden Şangay’daki Changfeng Ocean World adlı akvaryuma transfer edilmişti. Takip eden yıllarda balina ve yunusların esaret altında tutulmasına karşı çıkan Merlin Entertainments adlı şirket akvaryumu satın aldı ve balinaların denize geri götürülmesi fikri böylece doğmuş oldu. Padgett’a göre balinaların yeni evi, doğal ortamlarından daha büyük.

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Padgett, dünya genelinde esaret altında tutulan 300 Beluga olduğunu söyleyerek “Bazıları uygun olmayan koşullarda tutuluyor. Little White ve Little Grey’den öğrenebileceklerimiz, diğer hayvanların da refahını artırmaya yardımcı olabilir” dedi.

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Padgett, iki balinanın taşınmasının kolay bir görev olmadığının altını çizdi. Her bir balinanın ağırlığı bir tonun üzerinde ve her bir balina günde yaklaşık 50 kilo balıkla besleniyor. Operasyon içinse özel tasarım ekipmanlar geliştirildi.

Padgett, Little Grey ve Little White’ın karada hareket etmesini sağlamak için özel sedyeler ve askılar tasarlandığnı belirterek; kamyon, römorkör ve vinçle taşımaya alışmalarını sağlamak için deneme sürüşleri yaptıklarını ifade ederek “Kedi ve köpeğinizi bir yere taşırken bile onlarla pozitif bir işbirliği yapmak istiyorsunuz. Aynısını Belugalar için yapmaya çalıştık” dedi.

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İzlanda’ya varışlarının ardından balinalar birkaç ay boyunca bakım nedeniyle bir karantina havuzunda kaldı. Bu sayede İzlanda iklimine alışmaları sağlandı. Bakım tesisinden açık denize olan yolculuğun son kısmı ilkine göre daha kolay gerçekleşmesi planlanmasa da, pandemi işleri önemli ölçüde karmaşıklaştırdı.

Padgett “Biz zaten İzlanda’da izole bir noktadaydık. Ama taşımada bize yardımcı olacak uzmanları buraya getirmek konusunda zorlanıyoruz. Malzeme alma imkanlarımız ve işler için gereken süre de etkilendi” dedi.

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Padgett çalışanların korunması ve onların karantinaya alınması gerektiğini de sözlerine ekledi. Little Grey ve Little White’ın yolculukları henüz bitmedi. Şu an bir iklimlendirme alanı içinde olan ikilinin en kısa zamanda özgür bırakılması planlanıyor.

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İşte insanlar bu hikaye hakkında şunları söyledi;

“Bu beni oldukça mutlu etti. Bu güzel, oldukça akıllı, ruhu ve temel duyguları olan Belugalar için çok mutluyum. Kurtarıldıktan sonra heyecanla gülümsediklerini açıkça görebilirsiniz”
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“Harika bir haber! Umarım daha çok yunusu ve diğer deniz canlılarını kurtarabilirsiniz. Little Grey ve Little White için çok mutluyum”
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