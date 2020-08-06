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  4. Çin’de karnında 20 kiloluk kütleli genç kadın tıp dünyasını şaşırttı

Çin’de karnında 20 kiloluk kütleli genç kadın tıp dünyasını şaşırttı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.08.2020 12:05 | Son Güncelleme

Çin’de aniden karnı şişen Huang Guoxian adlı bir kadının 20 kiloya ulaşan karnı, tıp dünyasını şaşkına çevirdi.

Çin’de karnında 20 kiloluk kütleli genç kadın tıp dünyasını şaşırttı

Karnı günden güne büyüyerek 20 kiloya ulaşan genç kadın, birçok doktora gitmesine rağmen karnındaki gizemin çözülemediği ifade edildi. Guizhou bölgesinde küçük bir köyde yaşayan kadının karnındaki büyük kitle sebebiyle yaşamı olumsuz etkilenirken kadın çareyi, sosyal medyadan yardım istemekte buldu.

SOSYAL MEDYADAN YARDIM ELİ BEKLİYOR

Karnındaki 20 kiloluk kitleyle günlük yaşamında zorlandığını belirten kadın, uyumak ve çocuklarıyla ilgilenme konusunda sıkıntı yaşadığını ifade etti. Ekonomik durumu kötü olan kadın, sosyal medya yardımıyla bağış toplayıp, tedavi için bir uzmana görünmek istediğini ifade etti.

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