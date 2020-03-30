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  4. 'Çin'de vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yanıt

'Çin'de vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2020 22:40 | Son Güncelleme

Ankara Çin Büyükelçiliğinden ‘Çin’de vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı’ iddialarına yönelik bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Yasadışı avlanma faaliyetleri, satış, nakliye ve vahşi hayvanların yenilmesi gibi davranışların ağır biçimde cezalandırılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

'Çin'de vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yanıt

Ankara Çin Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “24 Şubat’ta Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi’nin tam olarak vahşi hayvanların yasadışı satışının yasaklanması, vahşi hayvanların yenilmesi ile ilgili kötü alışkanlıkların kaldırılması ve halkın can güvenliği ve sağlığının garanti altına alınmasına dair kararını kabul etmiştir. Yasadışı avlanma faaliyetleri, satış, nakliye ve vahşi hayvanların yenilmesi gibi davranışların ağır biçimde cezalandırılmasına karar verilmiştir. Bu karar kabul edildiği günden itibaren en sıkı şekilde uygulanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

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