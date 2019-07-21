Çin demir yoluyla Tayvan'a bağlanmaya bir adım daha yaklaştı

Fucou-Pingtan bağlantı yolu da söz konusu projeye göre Pingtan’dan Tayvan’ın en batıdaki kenti Şincu’ya 135 kilometrelik çift şeritli demir yolu bağlantısıyla entegre olacak.

Çin, Pingtan-Fucou bağlantı yolunun inşasının tamamlanmasıyla Tayvan’ın Anakara Çin’e "kanal tünel" adı verilen boğazın altında inşa edilecek demir yolu ile bağlanmasını hedefleyen "Pingtan-Şincu Tüp Geçidi Projesi"ne bir adım daha yaklaştı.

Ülkenin güneydoğusundaki Fucien eyaletinin başkenti Fucou kentinden Tayvan Boğazı’ndaki Tayvan'a en yakın Pingtan Adası'nı birbirine bağlayan demir ve kara yolu köprüsünün inşaatı tamamlandı.

Daha sonra hızlı tren hatları Şincu’dan Tayvan’ın başkenti Taipei’ye uzanacak. Böylelikle Pekin ile Taipei arasında hızlı tren demir yolu hattı ulaşımı kesintisiz kurulmuş olacak.

Bu aşamada Fucou-Pingtan bağlantısı, Tayvan’ın Anakara Çin'e bağlanması için son düzlük olarak görülürken, projenin maliyetinin ne kadar olacağına ilişkin açıklama yapılmadı.

- Pingtan-Şincu demir yolu projesi

Tayvan Boğazı'nın yaklaşık 200 metre altından inşa edilmesi planlanan tüp geçit projesine kanal tünel projesi de deniyor. Hızlı trenlerin 200 kilometre hızla gideceği hızda inşa edilecek tüp geçit, 3 bölümden oluşacak.

Bir ve ikinci bölüm gidiş ve geliş hatlarını oluştururken, üçün bölüm ise iletişim ve koordinasyonun sağlanması için kullanılacak. Söz konusu proje Çin'in ile Tayvan arasındaki en yakın noktalar olarak görülen Pingtan ve Şincu arasındaki ulaşımı yarım saate kadar düşürecek.

- Tayvan’daki siyasi atmosfer projenin önündeki en önemli belirsizlik

Çin ile Tayvan'ı bağlaması hedeflenen 135 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun tüp geçidi olması planlanan Pingtan-Şincu tüp geçit projesi için henüz somut bir adım atılmış değil.