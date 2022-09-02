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Çin'den akılalmaz görüntüler! Milyonlarca kişi karantinaya girecek... Marketlere hücum ettiler

02.09.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'de yeni koronavirüs vakaları nedeniyle ülkede 4 günlük kapanma uygulanacağı duyuruldu. Haberi duyan halk ise marketlere akın ederek ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, panik yaşayan vatandaşların süpermarketleri doldurduğu, market raflarının boşaldığı görüldü.

Çin'den akılalmaz görüntüler! Milyonlarca kişi karantinaya girecek... Marketlere hücum ettiler

Çin’in en büyük eyaletlerinden biri olan Sıchuan’da artan Covid-19 vakalarının önüne geçilememesinin ardından Çin, yine tam kapanma kararı aldı. Sıchuan’ın en büyük şehri olan Chengdu’da uygulanmasına karar verilen 4 günlük kapanma haberinin yayılmasının ardından halk marketlere akın etti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, panik yaşayan vatandaşların süpermarketleri doldurduğu, market raflarının boşaldığı görüldü.

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KARARI ÖNCEDEN YAYAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sıchuan polisinin 1 Eylül günü kapanma kararını açıklamasına rağmen kararı önceden söyleyen bir kişi, halkı kışkırttığı ve marketlere akın etmesine neden olduğu iddiasıyla 15 gün boyunca gözaltında tutuldu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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