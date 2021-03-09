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Çin destekli internet korsanları Microsoft’u hedef aldılar

09.03.2021 09:11 | Son Güncelleme:
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Çin destekli internet korsanları Microsoft’u hedef aldılar

Dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft sık sık siber saldırılara uğruyor, buna alışkın da olsa bu seferki saldırı Çin devleti destekli oldu.

Amerika ile Çin arasındaki ekonomi, askeri, teknoloji dallarındaki savaş devam ediyor. Bu rekabet kimilerince 3.dünya savaşının başını çekecek iki ülke olarak görülüyor. Bu çekişmenin izlerini her alanda görebiliyoruz, özellikle bilişim-internet sektöründe ülkeler birbirinin ayağına çelme takmaktan, gizli bilgi-arşivlerine ulaşma konusunda kendini ifşa ettirecek kadar ileri gidebiliyor. Tabi bu savaşın tek taraflı olmadığını ABD hükümeti destekli siber saldırıların sık sık yapıldığı biliniyor.

Amerika’nın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft bu sanal ortamdaki savaştan en çok etkilenen firmalardan biri. Çin destekli internet korsanları her daim saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarında ise 100 binden fazla insanın e-posta bilgileri çalındı. Microsoft, saldırının arkasında Çin destekli bir hacker grubu olduğundan şüphelendiğini duyurdu. Soruşturma ile ilgili bilgisi olan eski bir ABD’li yetkili bu saldırıdan 60 binden fazla kullanıcının etkilendiğini aktardı. Ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli işletmelerin saldırıdan zarar gördüğü tahmin edilirken saldırganların asıl hedeflerinin büyük şirketler olduğu ancak bunda başarılı olamadıklarını açıkladı.

Microsoft’un saldırıyı önlemeye çalıştığı fakat siber saldırganların ise daha çok saldırı gerçekleştirdiği ve geri adım atmadığı belirtildi.

Bloomberg’e açıklama yapan bir siber güvenlik şirketi sadece kendi şirketlerinin en az 50 müşteriyle aynı anda çalıştığını ve hackerların hangi verileri çaldığını öğrenmeye uğraştıklarını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Microsoft Amerika
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