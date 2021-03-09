Çin destekli internet korsanları Microsoft’u hedef aldılar

Amerika ile Çin arasındaki ekonomi, askeri, teknoloji dallarındaki savaş devam ediyor. Bu rekabet kimilerince 3.dünya savaşının başını çekecek iki ülke olarak görülüyor. Bu çekişmenin izlerini her alanda görebiliyoruz, özellikle bilişim-internet sektöründe ülkeler birbirinin ayağına çelme takmaktan, gizli bilgi-arşivlerine ulaşma konusunda kendini ifşa ettirecek kadar ileri gidebiliyor. Tabi bu savaşın tek taraflı olmadığını ABD hükümeti destekli siber saldırıların sık sık yapıldığı biliniyor.

Amerika’nın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft bu sanal ortamdaki savaştan en çok etkilenen firmalardan biri. Çin destekli internet korsanları her daim saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarında ise 100 binden fazla insanın e-posta bilgileri çalındı. Microsoft, saldırının arkasında Çin destekli bir hacker grubu olduğundan şüphelendiğini duyurdu. Soruşturma ile ilgili bilgisi olan eski bir ABD’li yetkili bu saldırıdan 60 binden fazla kullanıcının etkilendiğini aktardı. Ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli işletmelerin saldırıdan zarar gördüğü tahmin edilirken saldırganların asıl hedeflerinin büyük şirketler olduğu ancak bunda başarılı olamadıklarını açıkladı.