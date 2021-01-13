Çin gemileri Japonya karasularını ihlal etti

Çin’e ait 4 geminin Doğu Çin Denizi’ndeki Senkaku Adaları açıklarında Japonya karasularını ihlal ettiği bildirildi.

Japonya ve Çin arasındaki diplomatik sorunların başında gelen Senkaku Adaları, bir kez daha sınır ihlali iddialarına konu oldu. Japonya sahil güvenlik yetkilileri Çin’e ait 4 resmi geminin bugün Çin Denizi’ndeki Senkaku Adaları açıklarında Japonya karasularını ihlal ettiğini açıkladı. Yerel saatle 10.40’ta Uotsuri Adası açıklarındaki sulara ardı ardına girdiği kaydedilen gemilerin, saat 12.30 sularında Japon karasularını terk ettiği bildirildi. Eylemin, Çin gemilerinin bu yılki ilk karasuyu ihlali olduğu belirtildi.

Kriz nedeni

Doğu Çin Denizi’ndeki Senkaku Adaları Japonya kontrolünde olsa da Çin ve Tayvan adalar üzerinde hak iddia ediyor. Japonya, söz konusu ülkelerle arasındaki diplomatik sorunların başında gelen adaların tarih ve uluslararası hukuk açısından kendi topraklarının doğal bir parçası olduğunu savunurken, Senkaku Adaları üç ülke arasında sınır ihlali iddiaları ile sık sık gündeme geliyor.

