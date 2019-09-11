"Çin, Güney Çin Denizi'nde yabancı varlığını istemedi"

MANİLA (AA) - Filipinler, Çin'in Güney Çin Denizi'nde yabancı askeri güçlerin varlığını kısıtlamak istediğini bildirdi.

Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin, ABS-CBN haber kanalıyla yaptığı söyleşide, Çin'in Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile müzakere ettiği anlaşma çerçevesinde Güney Çin Denizi'nde petrol ve doğal gaz projelerine yabancıların müdahil olmasına ve yabancı askeri güçlerin varlığına sınır getirme arayışı içinde olduğunu söyledi.

Locsin, Çin ile yürütülen müzakerelerin "bir süre çok çekişmeli" geçtiğini, Çin'in "Güney Çin Denizi'nde hiçbir yabancı askeri gücün varlığı olmamalı; petrol ve doğal gaz projelerinde sadece bizle çalışabilirsiniz" diye direndiğini kaydetti.

Teodoro Locsin, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin de Çinli mevkidaşı Şi Cinping'e müzakere edilen saldırmazlık paktının hızla tamamlanması gerektiğini söylediğini aktardı.

Çinli yetkililer ise konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Çin ve ASEAN ülkeleri, Pekin yönetimi ve iddia sahibi diğer ülkelerin tartışmalı bölgelerde büyük bir silahlı çatışmaya yol açabilecek saldırganca eylemlerini caydırma çabası çerçevesinde bir saldırmazlık paktı üzerinde müzakere ediyor.