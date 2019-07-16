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Çin heyetinin Ankara Kalkınma Ajansına çalışma ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 11:27 | Son Güncelleme

Çin Tongzhou Belediyesi Başkan Yardımcısı Yang Bo ve Beijing Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Xang Xuefeng başkanlığındaki heyete Ankara Kalkınma Ajansında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Altındağ Belediyesi yetkilileriyle birlikte Ankara ve tarihi alan yenileme çalışmaları aktarıldı.Toplantı sırasında Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Altındağ Belediyesi yetkilileri, eski şehir yenileme ve geliştirme, kentsel gelişimde eski kent koruma, tarihi mimari koruma ve eski kent yenileme projeleri üzerine sunum gerçekleştirdi.

Çin Tongzhou Belediyesi Başkan Yardımcısı Yang Bo ve Beijing Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Xang Xuefeng başkanlığındaki heyete Ankara Kalkınma Ajansında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Altındağ Belediyesi yetkilileriyle birlikte Ankara ve tarihi alan yenileme çalışmaları aktarıldı.
Toplantı sırasında Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Altındağ Belediyesi yetkilileri, eski şehir yenileme ve geliştirme, kentsel gelişimde eski kent koruma, tarihi mimari koruma ve eski kent yenileme projeleri üzerine sunum gerçekleştirdi. Çin’in Tongzhou Belediyesinden gelen yetkililerin yürütülmekte olan projelerin finansmanı, kamulaştırılması ve sürdürülebilirliği hususlarında bilgi almak amacıyla soruları yanıtlandı.
Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Çinli yatırımcıların Ankara’ya ilgi duyması ve hedef sektörlerde yatırım yapılabilmesi amacıyla Beijing Tongzhou yatırım ve kalkınma şirketinden gelen yetkililerle temasların sürdürülerek Ankara yatırım ortamı hakkında farkındalığın ve ilginin artması gerekliliğini vurguladı. Tongzhou Belediye Başkan Yardımcısı Yang Bo’ya Ankara temalı satranç takımı hediye edildi.

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