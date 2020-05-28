Çin-Hindistan sınırında gerginlik: İki ülke bölgeye binlerce asker gönderdi, Trump arabuluculuk önerdi

Çin'le Hindistan arasındaki tartışmalı Himalayalar sınırında son haftalarda tırmanan gerginlik, iki ülkenin bölgeye binlerce asker sevk etmesi ve tahkimat yapmasıyla yeni bir boyuta taşındı.

İki ülke askerleri arasında 5 ve 9 Mayıs tarihlerinde Pangong Gölü ve Kuzey Sikkim'de yaşanan ve iki taraftan 100 kadar askerin yaralandığı olayların ardından Çin'in tartışmalı Ladakh sınır bölgesindeki hassas noktalara binlerce asker gönderip çadırlar kurduğu ve buradaki bir askeri üssünü genişletmeye başladığı öne sürüldü.

Hindistan ordusunun Leh kentinde konuşlu piyade tümeninden bazı taburların da "teyakkuz bölgelerine" kaydırdığı belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün iki ülkeye itidal çağrısı yaptığını ve Pekin'le Delhi arasında arabuluculuk yapmayı önerdiğini açıkladı.

1962'den bu yana tansiyon zaman zaman yükseliyor

1962'de Çin'in Hindistan'ın kuzeydoğusuna girmesiyle başlayan ve Pekin'in askeri zaferiyle sonuçlanan Çin-Hindistan savaşında iki taraftan toplam 2000'den fazla asker yaşamını yitirmişti.

4250 metre yükseklikteki dağlık bir coğrafyada bir ay kadar süren savaşın ardından ateşkes anlaşması imzalanmış ve iki ülke, savaş öncesi sınırlarına dönmüştü.