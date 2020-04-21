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Çin hükümeti çiftçilere bambu fareleri üretmeleri için teşvik ödeneği verdi

DÜNYA HABERLERİ  | 21.04.2020 14:38 | Son Güncelleme

Çin’de yerel yönetimler nadir fare türlerinin yetiştirilmesi için çiftçilere finansal destek vermişti, ancak bugünlerde bu tür hayvanların tüketiminin yasaklanması gündemde.

Çin hükümeti çiftçilere bambu fareleri üretmeleri için teşvik ödeneği verdi

Çin hükümeti geçmişte yoksul vatandaşlarına büyük cins fareler yetiştirebilmeleri için finansal teşvikler sunmuştu. Ancak şimdi bu çiftlikler yasaklanabilir. Şubat ayında yetkililer vahşi hayvan çiftliklerinin ve bu tür hayvanlarının yetiştirilmesinin yasaklanabileceğinin sinyallerini vermişti. Bu yasaklar, koronavirüs salgının Wuhan’daki hayvan pazarlarından çıktığı iddiası sonucu teklif edilmişti.

SALGININ KAYNAĞI FARELER OLABİLİR

Virüsler hakkında çalışan birçok araştırmacı, Covid-19’un kaynağının yarasalar ve pangolinler olduğunu öne sürmüştü, ancak kimi araştırmacılar ise salgının kaynağının fareler olduğunu düşünüyor.

Mandarin dilinde “zhu shu” olarak adlandırılan büyük kemirgenler yuvarlak yanaklara sahiptir ve ebatları oldukça büyüktür. Yetişkin bir bambu faresi 45 cm uzunluğunda 5kg ağırlığında olabilir. Bu fare türünün Çin mutfağında binlerce yıldır yeri vardır.

Kemirgenler, milattan öncesinin Zhou Hanedanlığında iç organların fonksiyonlarını iyileştirdiği düşünülen bir yemek olarak mutfak kültüründe yer aldı.

2018’de The Nua Nong Brothers adıyla iki erkek kardeş yetiştirdikleri sıra dışı memelilerin videolarını çekerek milyonlarca kez izlendi.

İki kardeşin giriştiği iş, Çin’de kullanılan sosyal ağ Weibo’da trend topic olan “Bambu fareleri yemek için 100 neden” gibi içeriklerin de üretilmesine ön ayak oldu. Kazanılan bu popülerlik nedeniyle bir bambu faresinin değer 113 sterline ulaştı.

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İktidardaki Çin Komünist Partisi, vahşi hayvan pazarlarını frenlemeye karar verdiğinde, ülkede gıda amaçlı yetiştirilen 25 milyon bambu faresi olduğu düşünülüyordu. Bunların birçoğunun ülkenin güneyindeki Guangzi gibi bölgelerde olduğu, 100bin kişinin 18milyon kemirgen yetiştirildiği bildirilenler arasında. Bu endüstrinin durdurulması için Çin’in önde gelen epidemiyoloji uzmanı Dr. Zhong Nanshan salgının bambu fareleri ve porsuklarla bağı olabileceği konusunda uyardı.

DOKTORLAR UYARIYOR

Büyük kemirgenlerin üretimi ve tüketimindeki yasakların süresi uzatılabilir. Ülkedeki yerel yönetimler küçükbaş hayvan çiftliklerine kemirgen yetiştirmeleri için hayvan başına 120 yuan, yani 13.60 sterlin ödenek ayırıyor. Çiftliklerde yetiştirilen tavukların tanesi ise 15 yuan yani 1.70 sterlin.

Çin’de 20bin insanın yoksulluk sınırından çıkmak için kemirgen yetiştirdiği tahmin ediliyor.

Çin hükümeti neyin çiftlik hayvanı olduğu ve neyin olmadığını belirleyen yeni bir Hayvan Genetik Kaynakları Kataloğu hazırlamakta. Çin’in Biyoçeşitliliği Koruma ve Yeşil Kalkınma Vakfı sekreter yardımcısı Ma Yong, bambu faresi yetiştiriciliğinin tekrar söz konusu olma şansının düşük olduğunu söyleyerek, bu tür hayvanların 30 yıldır evcilleştirildiğini ve bu türler üzerinde yeterince hastalık kontrolü yapılmadığını söyledi.

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bambu fareleri fare eti

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