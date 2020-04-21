Çin hükümeti çiftçilere bambu fareleri üretmeleri için teşvik ödeneği verdi

Çin hükümeti geçmişte yoksul vatandaşlarına büyük cins fareler yetiştirebilmeleri için finansal teşvikler sunmuştu. Ancak şimdi bu çiftlikler yasaklanabilir. Şubat ayında yetkililer vahşi hayvan çiftliklerinin ve bu tür hayvanlarının yetiştirilmesinin yasaklanabileceğinin sinyallerini vermişti. Bu yasaklar, koronavirüs salgının Wuhan’daki hayvan pazarlarından çıktığı iddiası sonucu teklif edilmişti.

SALGININ KAYNAĞI FARELER OLABİLİR

Virüsler hakkında çalışan birçok araştırmacı, Covid-19’un kaynağının yarasalar ve pangolinler olduğunu öne sürmüştü, ancak kimi araştırmacılar ise salgının kaynağının fareler olduğunu düşünüyor.

Mandarin dilinde “zhu shu” olarak adlandırılan büyük kemirgenler yuvarlak yanaklara sahiptir ve ebatları oldukça büyüktür. Yetişkin bir bambu faresi 45 cm uzunluğunda 5kg ağırlığında olabilir. Bu fare türünün Çin mutfağında binlerce yıldır yeri vardır.

Kemirgenler, milattan öncesinin Zhou Hanedanlığında iç organların fonksiyonlarını iyileştirdiği düşünülen bir yemek olarak mutfak kültüründe yer aldı.