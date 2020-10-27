Çin, Lockheed Martin ve Boeing dahil Tayvan'a silah satan Amerikan şirketlerine yaptırım uygulama kararı aldı

Çin hükümeti, Tayvan'a 1,8 milyar dolarlık silah satışına onay veren Trump yönetimine misilleme yapacağını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Lockheed Martin, Boeing ve Raytheon dahil silah satışına dahil olan tüm Amerikan şirketleri ve vatandaşlarına yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu.

Çin, Tayvan'ı kendi toprağı olarak görüyor ve gerekirse güç kullanarak bölgeyi geri alacağını söylüyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında ABD'den Tayvan'a silah satışını durdurmasını ve Taipei yönetimiyle askeri bağlarını kesmesini istedi.

Trump yönetiminin Tayvan'a silah satışı ve Çin'in misilleme kararının iki ülke ilişkilerine son birkaç yıldır hakim olan gerilimi daha da artırabileceği belirtiliyor.

'Anlaşma güvenlik çıkarlarımıza zarar veriyor'

Sözcü Lijian, basın toplantısında "Ulusal egemenliğimizi ve güvenlik çıkarlarımızı korumak için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz" dedi ve ABD'nin Tayvan'a silah satışının Çin'in "Tek devlet" ilkesini ihlal ettiğini ve güvenlik çıkarlarına zarar vereceğini söyledi.