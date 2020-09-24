Çin, TikTok satışında ABD’ye ateş püskürdü: 'Bu bir gasptır'

Çin Hükümet’ne China Daily, yayınladığı bir yazıyla Çin Hükümetinin TikTok’un ABD’li şirketlere satılmasından hoşnutsuz olduğunu yazdı. Bu satışa sıcak bakmayan hükümetin olanları zorbalık olarak gördüğünü açıkladı.

“Çin'in kirli ve adaletsiz, zorbalık ve gasp temelli böyle bir anlaşmaya yeşil ışık yakmak için hiçbir nedeni yok.” ifadelerinin kullanıldığı yazıda TikTok’un 2020 yılı sonunda 1 milyar dolarlık bir gelir elde etmiş olacağı ve TikTok’un bu denli büyümesinin ABD’yi tedirgin ettiği ifade edildi. Oldukça sert ifadelerin yer aldığı yazıda, ABD’nin her zaman olduğu gibi şimdi de ulusal güvenliği bir bahane olarak kullandığını söylüyor.

China Daily; ABD’nin, TikTok’u ülkede yasaklamasının milyonlarca genç tarafından olumsuz tepkiyle karşılanacağı bildiğinden ByteDance’i TikTok’u ABD’li şirketlere satmaya zorladığını belirtti.

'ABD’NİN MANTIKSIZ TALEPLERİNE BOYUN EĞİLMEMELİ'

Oracle ve Walmart'ın söz konusu satın alım için ByteDance ile anlaşması halinde kurulacak TikTok Global’in beş yönetim kurulu üyesinden dördünün ABD’li, yalnızca birinin Çinli olacağını hatırlatan China Daily, ByteDance’in söz konusu uygulama kodları için TikTok Global’e verecek olsa da kaynak kodunu ve güncellemeleri kontrol etme yetkisini sürdüreceği ifade edildi.

China Daily’ye göre ByteDance, TikTok Global için Oracle ve Walmart ile anlaşması halinde uzun vadede şirketin gelişimi açısından büyük zararlara uğrayacak ve hatta ABD'nin mantıksız taleplerine boyun eğmek, ByteDance’in sonunu bile getirebilir. (Webtekno)



