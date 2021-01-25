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Çin ve Hindistan sınırında askerler arasında çatışma çıktı

25.01.2021 10:33 | Son Güncelleme:
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Çin ve Hindistan sınırında askerler arasında çatışma çıktı

Çin ve Hindistan askerleri arasında tartışmalı bir sınır bölgesinde yeniden çatışma çıktığı haber verildi. İki ülke medyası, iki tarafta da yaralılar olduğunu duyurdu.

Çin ve Hindistan askerleri arasında tartışmalı bir sınır bölgesinde yeniden çatışma yaşandıpı haber verildi. İki ülke medyası, iki tarafta da yaralılar olduğunu duyurdu.

Çatışmanın Çarşamba günü Hindistan'In Sikkim bölgesinin kuzeyinde çıktığı belirtiliyor. Hindistan ordusu "küçük bir olayın" yaşandığını ve "meselenin çözüldüğünü" duyurdu.

Haziran'da Ladakh'taki Galwan Vadisi'nde başka bir tartışmalı sınır noktasında iki ülke birlikleri arasında sopalar ve çivili demir çubukların kullanıldığı kavgada en az 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti.

Çin askerleri arasında ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda açıklama yapılmamıştı.

O tarihten bu yana sınırda gerginlik hakimdi.

Hint ordusu: Çin devriyesi Hint topraklarına girdi

Hindistan medyası, askeri yetkililere dayanarak son olayın Sikkim'e bağlı Naku La Geçidi'nde çıktığını duyurdu. Hint yetkililer, Hindistan topraklarına giren bir Çin devriyesinin püskürtüldüğünü söyledi.

Sikkim bölgesi Bhutan ve Nepal arasında yer alıyor.

Hindistan ve Çin, dünyanın en uzun sınırını paylaşıyor. İki taraf da sınır bölgesindeki geniş topraklarda hak iddiasında bulunuyor.

Nehir, göl ve dağların belirlediği 3.440 kilometre uzunluğundaki sınır hattında birçok bölgede Çin ve Hint askerleri sıfır noktasında bulunuyor ve zaman zaman gerginlik yaşanıyor.

İki ülke arasında 1962 yaşanan tek savaşta Hindistan ağır bir yenilgiye uğramıştı.

Çin'in Hindistan'ın kuzeydoğusuna girmesiyle başlayan savaşta iki taraftan toplam 2 binden fazla asker yaşamını yitirmişti.

4 bin 250 metre yükseklikteki dağlık bir coğrafyada bir ay kadar süren savaşın ardından ateşkes anlaşması imzalanmış ve iki ülke, savaş öncesi sınırlarına dönmüştü.

Hindistan, Çin'in bölgede 38 bin kilometrekare toprağını işgal ettiğini savunuyor.

Çin ile Hindistan arasındaki gerilim neden tırmanıyor?

Sınır bölgesinde askeri inşaatlar

Hindistan bir süre önce Fiili Kontrol Hattı'na yakın bölgelerde Hindistan ordusunun manevra kabiliyetini artıracak bir dizi altyapı projelerine girişmişti.

Hindistan'ın yüksek rakımlı bir hava üssü için yol yapımına başlaması son gerginliğin ana nedeni olarak gösteriliyor.

Bölgedeki inşa faaliyetlerine koronavirüs salgını nedeniyle ara verilmişti.

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