Çin ve Hindistan sınırında askerler arasında çatışma çıktı

Çin ve Hindistan askerleri arasında tartışmalı bir sınır bölgesinde yeniden çatışma yaşandıpı haber verildi. İki ülke medyası, iki tarafta da yaralılar olduğunu duyurdu.

Çatışmanın Çarşamba günü Hindistan'In Sikkim bölgesinin kuzeyinde çıktığı belirtiliyor. Hindistan ordusu "küçük bir olayın" yaşandığını ve "meselenin çözüldüğünü" duyurdu.

Haziran'da Ladakh'taki Galwan Vadisi'nde başka bir tartışmalı sınır noktasında iki ülke birlikleri arasında sopalar ve çivili demir çubukların kullanıldığı kavgada en az 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti.

Çin askerleri arasında ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda açıklama yapılmamıştı.

O tarihten bu yana sınırda gerginlik hakimdi.

Hint ordusu: Çin devriyesi Hint topraklarına girdi

Hindistan medyası, askeri yetkililere dayanarak son olayın Sikkim'e bağlı Naku La Geçidi'nde çıktığını duyurdu. Hint yetkililer, Hindistan topraklarına giren bir Çin devriyesinin püskürtüldüğünü söyledi.

Sikkim bölgesi Bhutan ve Nepal arasında yer alıyor.

Hindistan ve Çin, dünyanın en uzun sınırını paylaşıyor. İki taraf da sınır bölgesindeki geniş topraklarda hak iddiasında bulunuyor.