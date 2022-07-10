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Çin ve Pakistan'dan ortak tatbikat!

10.07.2022 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin ve Pakistan, Doğu Çin Denizi'nde ortak askeri tatbikata başladı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Sözcüsü Liu Vınşıng, yaptığı açıklamada, tatbikatın iki ülke ordularının planlı yıllık faaliyeti olduğunu belirtti.

Çin ve Pakistan'dan ortak tatbikat!

Çin ve Pakistan'ın, Doğu Çin Denizi'nde askeri tatbikata başladığı bildirildi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, iki ülkenin donanma gemileri, "Deniz Muhafızları-2" adı verilen tatbikat için Şanghay şehrindeki askeri limandan demir aldı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Sözcüsü Liu Vınşıng, yaptığı açıklamada, tatbikatın iki ülke ordularının planlı yıllık faaliyeti olduğunu belirtti.

Sözcü Liu, faaliyetin herhangi bir bölgesel durumla bağlantılı olmadığı, üçüncü tarafları hedef almadığını vurguladı.

4 GÜN SÜRECEK

4 gün sürmesi planlanan tatbikatın, Çin ile Pakistan arasında savunma iş birliğini, uzmanlık ve deneyim paylaşımını arttırmayı, geleneksel dostluğu ve stratejik ortaklığı teşvik etmeyi amaçladığı kaydedildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin Pakistan tatbikat
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