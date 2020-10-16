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Cinayet şüphelileri jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 20:27 | Son Güncelleme

İzmir’in Menderes ilçesinde işlenen cinayetin ardından eğlence merkezinin kamera kaydının bulunduğu hard diski sökerek yok eden cinayet şüphelileri, jandarma ekiplerince iz takip köpekleriyle yapılan arazi çalışmalarının ardından yakalandı.Olay, 10 Ekim’de saat 23.30 sıralarında Çamönü Mahallesi’nde meydana geldi.

İzmir’in Menderes ilçesinde işlenen cinayetin ardından eğlence merkezinin kamera kaydının bulunduğu hard diski sökerek yok eden cinayet şüphelileri, jandarma ekiplerince iz takip köpekleriyle yapılan arazi çalışmalarının ardından yakalandı.
Olay, 10 Ekim’de saat 23.30 sıralarında Çamönü Mahallesi’nde meydana geldi. Bir eğlence merkezinin yaklaşık 3 kilometre ilerisinde M.C.A. isimli şahsın kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahla öldürüldüğü ihbarı üzerine adrese Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Güvenlik kamerasına ait hard diski sökmüşler
Olayın ardında geniş çağlı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, olay çevresinde ve gece kulübünde yaptıkları araştırmalarda, olayın faillerinin bulunmasını engellemek maksadıyla gece kulübünde bulunan güvenlik kamerasına ait hard diskin yok edildiğini tespit etti. Bunun üzerine iz takip köpekleriyle işletme ve çevresi ile olay mahallinde geniş çaplı aramalarda bulunan ekipler, hard diski ve olayda kullanılan bir silah ile kanlı tişört buldu. Ayrıca olayda kullanılan bir diğer silah ise şüphelilerden birisine ait aracın stepne bölgesinde saklanmış halde bulundu.

3 zanlı tutuklandı
Delillerin incelenmesinin ardından 9 şüpheli, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından 9 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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