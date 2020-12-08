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Cinayet zanlısı 100 kamera kaydı incelenerek yakalandı

08.12.2020 15:58 | Son Güncelleme:
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Cinayet zanlısı 100 kamera kaydı incelenerek yakalandı

Şanlıurfa’da yaklaşık 2 ay önce yaşlı bir adamı öldüren cinayet zanlısı 400 saatlik 100 kamera kaydı incelenerek, giydiği temizlik işçisi elbisesinden belirlenip İstanbul’da yakalandı.Edinilen bilgiye göre olay, 19 Ekimde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Türkmeydanı Mahallesi’nde yaşandı.

Şanlıurfa’da yaklaşık 2 ay önce yaşlı bir adamı öldüren cinayet zanlısı 400 saatlik 100 kamera kaydı incelenerek, giydiği temizlik işçisi elbisesinden belirlenip İstanbul’da yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, 19 Ekimde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Türkmeydanı Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre 65 yaşındaki Salih Yoktur ile kimliği belirlenemeyen şahıs arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonunda şahıs, yanında bulundurduğu silahla yaşlı adama ateş etti. Ağır yaralanan şahıs ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Katil zanlısı 400 saatlik 100 kamera kaydı incelenerek yakalandı
Cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede güvenlik kamerası olmadığından başka deliller bulmaya çalıştı. Çevrede inceleme yapan ekipler, ola yerinin yakınlarındaki bir sokakta temizlik işçisi elbisesi buldu. Bölgeye yakın iş yerlerine ait 400 saatlik 100 kamera kaydını inceleyen ekipler, cinayetin işlendiği bölgede temizlik işçisi elbisesi giyen maskeli ve şapkalı bir şahsın dolaştığını tespit etti. Şahısın kimliğini belirlemeye çalışan polisler giydiği ayakkabı markasını belirledi. Polis ekipleri, elbiseyi kullanan belediye ile irtibata geçti. Belediye de hangi işçinin elbisesinin eksik olduğunu belirledi. Polis tarafından sorguya alınan temizlik işçisi, elbiselerin bir kısmı ile ayakkabılarını M.T. isminde birine verdiğini söyledi.
Yapılan incelemelerin ardından cinayetin bir numaralı şüphesi olan M.T. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma neticesinde M.T. isimli şahıs, yurt dışına kaçmak isterken İstanbul’da yakalanarak Şanlıurfa’ya getirildi.
Susma hakkını kullanan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet zanlısı 100 kamera kaydı incelenerek yakalandı

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