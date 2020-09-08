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Cinayet zanlısı kendini böyle savundu! 'Mısırların arasından sesler geldiğini fark ettim'

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2020 18:46 | Son Güncelleme

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde dere kenarında silahla vurulmuş halde cesedi bulunan Ekrem Fidan'ı öldürdüğü iddia edilen V.B. tutuklandı. Cinayet zanlısı adliyedeki ifadesinde, "Domuz sandım, ateş ettim" dedi.

Cinayet zanlısı kendini böyle savundu! 'Mısırların arasından sesler geldiğini fark ettim'

Olay, Aydın'ın Koçarlı ilçesi Cincin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından dere kenarında bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri cesedin 60 yaşındaki Ekrem Fidan'a ait olduğunu ve silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

"MISIRLARIN ARASINDAN SESLER GELDİĞİNİ FARK ETTİM"

Cinayet ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında V.B. isimli şahıs evinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan V.B.'nin mahkemede "Benim de orada mısır tarlam var. Mısırların arasından sesler geldiğini fark ettim. Domuz sanarak 3 el ateş ettim ve sonrada bölgeden uzaklaştım" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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