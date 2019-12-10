Cinayet zanlısının yakalanma anı güvenlik kamerasında

Batman'da cinayet zanlısının yakalanma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Bahçelievler Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda 4 gün önce Rıfat Bilici'yi (40) tabancayla ateş edip öldürdükten sonra kaçan M.B, polis ekiplerince yakalandı.

M.B'nin yakalanışı Atatürk Parkı yakınındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, M.B'nin olay sonrası ara sokaktan kaçması ve ardından onu takip eden polis ekibinden kaçamayacağını anlayınca teslim olması yer alıyor.

