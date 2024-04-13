HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Cinayeti ve yasak aşkı eşi itiraf etti... Sevgilisi 500 bin TL'ye tetikçi tutmuş! Bayram namazına gidenler kanlar içinde bulmuştu

Cinayeti ve yasak aşkı eşi itiraf etti... Sevgilisi 500 bin TL'ye tetikçi tutmuş! Bayram namazına gidenler kanlar içinde bulmuştu

13.04.2024 12:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'deki korkunç cinayetin arkasındaki sır kan donduran itirafla ortaya çıktı. Kamyonetinde, başından tabancayla vurulmuş olarak bulunan Mehmet Akgül, kaldırıldığı hastanede öldü. Olayı itiraf eden eşi A.A. ile onun ilişki yaşadığı, cinayeti planladığı öne sürülen Rojhat Kızılban ve 500 bin TL'ye anlaştığı tetikçi Gültekin Uslu gözaltına alındı. Şüpheliler Kızılban ve Uslu tutuklandı, A.A. adli kontrolle serbest bırakıldı. Öte yandan Uslu'ya, anlaşılan paranın ödenmediği de öğrenildi.

Cinayeti ve yasak aşkı eşi itiraf etti... Sevgilisi 500 bin TL'ye tetikçi tutmuş! Bayram namazına gidenler kanlar içinde bulmuştu

Olay, 10 Nisan'da, Bayraklı ilçesi Postacılar Mahallesi 7610 Sokak'ta meydana geldi. Ramazan Bayramı'nın ilk günü, saat 07.00 sıralarında, bayram namazı için camiye giden kişi, ayakkabı toptancısı ve inşaat işiyle uğraşan, evli, 1 çocuk babası Mehmet Akgül'ü (49), kendisine ait kamyonetin direksiyonu başında, kanlar içinde ve hareketsiz halde görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın sol camının kırık olduğu ve başından tabancayla vurulduğu anlaşılan Mehmet Akgül, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan Akgül'ün yakınlarına teslim edilen cenazesi, dün öğle vakti İzmir'de toprağa verildi.

138744_IZMIRDE-KAMYONETINDE-BASINDAN-TABANCA

ŞÜPHELİLER, 30'U AŞKIN KAMERADAN TESPİT EDİLDİ

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Bayraklı Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Bürosu ekipleri de dedektiflere destek verdi. Polis ekipleri, Mehmet Akgül'ün dükkanı ve evinin bulunduğu sokakta öldürüldüğünü belirledi. Ancak kamyonetinin park halinde olduğu yeri gören herhangi bir güvenlik kamerası bulunamadı.

138745_IZMIRDE-KAMYONETINDE-BASINDAN-TABANCA

Ekipler, geniş alanda kamera çalışması yaptı. Bölgedeki 30'dan fazla güvenlik kamerasının onlarca saatlik görüntüleri tek tek izlendi. İlk olarak Mehmet Akgül'ün kamyonetle saat 05.00 sıralarında mahalleye girdiği belirlendi. Akgül'ün mahalleye giriş ve olay yerinde bulunduğu saatler arasındaki görüntülerden, mahalleye giren otomobildeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Rojhat Kızılban ve Gültekin Uslu üzerinde yoğunlaşılıp 2 şüpheli gözaltına alındı. Polis, konuyla ilgili Akgül'ün eşi A.A.'nın (42) bilgisine başvurdu. Tedirgin davranışlar sergileyen A.A. da gözaltına alındı. A.A.'nın eşinin ayakkabı dükkanında çalıştığı ve çiftin çocuklarının da 15 yaşında olduğu öğrenildi.

138746_IZMIRDE-KAMYONETINDE-BASINDAN-TABANCA

PARA ÖDENMEMİŞ

Şüphelilerden Rojhat Kızılban (35) ve Gültekin Uslu (45), polisteki suçlamaları kabul etmezken; Akgül'ün eşi A.A. ise cinayeti itiraf etti. A.A., ifadesinde, Akgül'ün kendisiyle ilgilenmediğini, Rojhat Kızılban ile bu süreçte gönül ilişkisinin başladığını söyledi. A.A., cinayeti Rojhat Kızılban'ın 500 bin TL karşılığında tetikçi olarak tuttuğu Gültekin Uslu'ya işlettiğini de söyledi. Uslu'ya, anlaşılan paranın ödenmediği öğrenildi.

138747_IZMIRDE-KAMYONETINDE-BASINDAN-TABANCA

Rojhat Kızılban da ifadesinde, Gültekin Uslu ile mahalleye geldiğini ancak olayla ilgisinin bulunmadığını anlattı. Gültekin Uslu ise ifadesinde aşırı alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını öne sürdü. Polis, Uslu'nun olayda kullandığı değerlendirilen tabancaya da el koydu. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından dün, adliyeye sevk edildi. Rojhat Kızılban ve Gültekin Uslu tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

138748_IZMIRDE-KAMYONETINDE-BASINDAN-TABANCA

138749_IZMIRDE-KAMYONETINDE-BASINDAN-TABANCA

138957_IZMIRDE-KAMYONETINDE-BASINDAN-TABANCABu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Atatürk bu dünyadaki en büyük zaafım" diyerek affetmedi"Atatürk bu dünyadaki en büyük zaafım" diyerek affetmedi
Ağır hasarlı binanın çatısında intihar girişimi! Ağır hasarlı binanın çatısında intihar girişimi!
Eski boksör, dini nikahlı eşiyle alkol alan arkadaşını yumruklayarak öldürdüEski boksör, dini nikahlı eşiyle alkol alan arkadaşını yumruklayarak öldürdü
Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir
En Çok Okunan Haberler
'IBAN'a yolla' dönemi bitiyor!

'IBAN'a yolla' dönemi bitiyor!

'1 hafta - 10 gün sonra fiyatlar düşecek' O tüyoyu paylaştı

'1 hafta - 10 gün sonra fiyatlar düşecek' O tüyoyu paylaştı

Eski boksör, dini nikahlı eşiyle alkol alan arkadaşını yumruklayarak öldürdü

Eski boksör, dini nikahlı eşiyle alkol alan arkadaşını yumruklayarak öldürdü

Bir aydır öksürüyordu! Sebebi bakın ne çıktı

Bir aydır öksürüyordu! Sebebi bakın ne çıktı

"Atatürk bu dünyadaki en büyük zaafım" diyerek affetmedi

"Atatürk bu dünyadaki en büyük zaafım" diyerek affetmedi

Siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz gözaltına alındı

Siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.