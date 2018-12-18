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Cinayetin ardında tecavüz yatıyormuş! 'Odama gelip bana saldırınca...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2018 10:52 | Son Güncelleme

Konya'nın Karatay ilçesindeki Hacı Sadık Mahallesi Şairbaki Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana gelen cinayet otopsi incelemeleri sonucu ortaya çıktı. Konya Numune Hastanesi morguna kaldırılan Ali Kalburcu'nun cansız bedeni üzerinde yapılan incelemeler sonrası kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Gizlenmeye çalışılan bu gerçeğin ardındansa tecavüz vakası ortaya çıktı. İddiaya göre, Ali Kalburcu kardeşinin kızına saldırmaya çalışmış, bu sırada da kendini korumak isteyen 21 yaşında Fadimana K. amcasının kafasına sert cisimle vurarak öldürmüştü. İşte detaylar...

Konya'da iki gün önce odasına gelerek kendisine saldırdığı iddiasıyla amcasının kafasına vurarak ölümüne sebep olan kız ve annesi, olay sonrası intihar süsü vermek istedi. Kız ve annesinin planı hayatını kaybeden amcaya yapılan otopsi sonucu ortaya çıkarken, anne kız gözaltına alındı.
Olay, Pazar gün saat 04.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacı Sadık Mahallesi Şairbaki Sokak üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden çıkan ve bekar olduğu öğrenilen Ali Kalburcu (38), yine cezaevinde bulunan abisi Mesut K'nin evinde kalmaya başladı. Geçtiğimiz Cumartesi gece saatlerinde alkollü olarak eve gelen Ali Kalburcu'nun odasında iple kendini asarak intihar ettiği ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali Kalburcu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki cesedin kendini asma şeklinden ve evde bulunan Fadimana K. (21) ve annesi Esengül K'nin (43) davranışlarından şüphelenen Konya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturmayı derinleştirdi.

OTOPSİ SONUCU ANNE VE KIZIN PLANI ORTAYA ÇIKTI

OTOPSİ SONUCU ANNE VE KIZIN PLANI ORTAYA ÇIKTI
Olay yerindeki incelemelerin ardından Ali Kalburcu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopside Ali Kalburcu'nun kafasına sert bir cisimle vurulması sonucu geçirdiği kafa travmasının ardından hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsi sonucunun ardından Konya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından olay günü evde bulunan Fadimana K. (21) ile annesi Esengül K. (43) ve kardeşi K.K. (15) gözaltına alındı. Aşayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheliler Esengül K. ve kızı Fadimana K, olay günü eve alkollü gelen Ali Kalburcu'nun tartışmanın ardından odasına giderek yattığını, daha sonra odasından tekrar çıkarak kendilerinin kaldığı odaya gelerek yeğeni Fadimana K'ye saldırdığını iddia etti.
Bunun üzerine Fadimana K. odada bulunan sert bir cisimle amcasının kafasına vurduğunu söyledi. Şüpheli kız ve annesi daha sonra birlikte amcasını odasına taşıyarak yatağına yatırdıklarını, ardından da bir süre sonra odasına girdikleri Ali Kalburcu'nun nefes alıp vermediğini fark edince olaydan kurtulmak için intihar süsü vererek ihbar ettiklerini anlattı. Anne ve kızının ifadelerinde, pişman olduklarını ve olay sonrası karakola giderek teslim olmak istediklerini söyledikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından anne Esengül K, kızı Fadimana K, ile kızı K.K. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Fadimana K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, anne Esengül K, ile kızı K.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Konya cinayet

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Eğer Türk adaleti bu kıza cinayet işlemiş gibi büyük bir ceza verirse kimse ülkede adaletten bahsetmesin. Tahliyesi kabil ise tahliyesini, değil ise de en hafif ceza ile cezalandırılmasını yüce Türk yargısından talep ediyorum.
ohhh ne gzl etmişler öldürmüşler.devlet içerde beslerdi.ya da serbest bırakırdı.
Bir insan yeğenine tecavüze yeltenirmi.Noldu şimdi sen mezarda yeğenin hapiste.AHLAK-EDEP-SAYGI-HAK-HUKUK nasibi olmayanların insana verdiği zarar çok.
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