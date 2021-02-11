Cinayetle biten cinsel istismar davasında karar çıktı

Olay, 2020 yılının Ocak ayında Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Akmeşe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çiftlikte kaçak olarak çalıştıkları iddia edilen yabancı uyruklu Kudretullah E., A.M. ve Mukimshah H., yabancı uyruklu 14 yaşındaki erkek E.A.’ya cinsel istismarda bulundu. Çocuk durumu birlikte çalıştığı Hamidullah N.'ye anlattı. Çocuğun durumu anlatması sonrasında 14 yaşındaki E.A., Hamidullah N., A.M. ve Mukimshah H. arasında kavga çıktı. Çıkan kavga bıçaklı saldırıya dönüşürken E.A., Hamidullah N., ve A.M. bıçakla yaralandı.

Ağır yaralanan A.M. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri tarafından E.A., Hamidullah N. ve Kudretullah E. isimli 3 şahsı gözaltına alındı. Olay yerinden kaçan Mukimshah H. ise kayıplara karıştı. Gözaltına alınan şahıslardan Kudretullah E. 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan, E.A. ve Hamidullah N. ise 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak, ceza evine gönderildi.

3 MAYMUNU OYNADILAR

E.A., Hamidullah N., ve Kudretullah E. hakkında açılan davada Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına devam edildi. Mahkeme salonunda avukatlar hazır bulunurken sanıklar SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan ve cinsel istismardan yargılanan Kudretullah E., “Ben Türkiye’ye yeni gelmiştim. Türkçe bilmiyordum. Amacım çalışmaktı. Suçu üstüme yıkmaya çalışıyorlar” dedi.