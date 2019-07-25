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Çin’de 118 çocuk evlat edinen kadına 20 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 16:55 | Son Güncelleme

Çin’de 118 çocuk evlat edindiği için "sevgi anne" olarak bilinen Li Yanxia, yolsuzluktan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Çin’de 118 çocuğu evlat edinen Li Yanxia, Hebei eyaletindeki bir mahkemede haraç, dolandırıcılık, sahtecilik, toplumsal düzen kurallarını ihlal etmekten suçlu bulundu.

Çin’de 118 çocuk evlat edindiği için "sevgi anne" olarak bilinen Li Yanxia, yolsuzluktan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Çin’de 118 çocuğu evlat edinen Li Yanxia, Hebei eyaletindeki bir mahkemede haraç, dolandırıcılık, sahtecilik, toplumsal düzen kurallarını ihlal etmekten suçlu bulundu. Yetimhane sahibi olan 54 yaşındaki kadın, aynı zamanda 388 bin dolar para cezasına çarptırıldı.
Li Yanxia’nın erkek arkadaşının da aralarında bulunduğu suç ortağı 15 kişi de hapis cezasına çarptırıldı. Hayırsever olarak tanınan kadının erkek arkadaşı Xu Qi’nin de 12 yıl hapis cezası ile para cezasına çarptırıldığı belirtildi. Diğer 14 suçlu ise dört yıla kadar hapis cezası aldı.
Hebei eyaletindeki Wuan kentinde ’sevgi anne’ olarak bilinen Li Yanxia, çok sayıda çocuğu evlat edindiği için ilk kez 2006’da ün kazanmıştı. Li, daha önce medyaya yaptığı açıklamalarda bir kez evlenip boşandığını ifade etmiş ve eski eşinin para karşılığında oğullarını sattığını belirtmişti. Oğlunu geri almayı başardığını ifade eden Li, bu olayın ardından diğer çocuklara yardım etmeye karar verdiğini söylemişti.
Yıllar sonra, Hebei’deki en zengin kadınlardan biri olan Li’nin 1990’ların sonunda demir madenciliği şirketine yatırım yapıp satın aldığı öğrenildi. Li, onlarca çocuğu evlat edindikten sonra “Sevgi Köyü” adlı bir yetimhane açtı. Li, 2017 yılında toplam 118 çocuğun sorumluluğunu aldı.
Aynı yıl hakkında şüpheli faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle Li Yanxia hakkında ihbarlar yapılmaya başlandı. Açılan soruşturma kapsamında 2018 yılında Li’nin banka hesabında yüklü miktarlarda para bulunduğu ve lüks araçlara sahip olduğu ortaya çıktı. 2011’den bu yana yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen Li’nin ayrıca, evlat edindiği bazı çocukları yasa dışı faaliyetlerine dahil ettiği ortaya çıktı. Yetimhaneyi inşa etme bahanesiyle para topladığı belirlenen Li, geçen yıl mayıs ayında hapse konulmuştu.
Li’nin hüküm giymesinin ardından yetimhanedeki 74 çocuğun devlete ait okul ve tesislere gönderildiği belirtildi.

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