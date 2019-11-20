HABER

Çin’de alıkonulan İngiltere Konsolosluğu çalışanından işkence iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 17:23 | Son Güncelleme

Çin’de bir süre alıkonulan Hong Kong’daki İngiltere Konsolosluğunun eski çalışanı Simon Cheng, Çin polisi tarafından kendisine işkence yapıldığını iddia etti.Çin’de yaklaşık 15 gün boyunca Çin polisi tarafından alıkonulan Hong Kong’daki İngiltere Konsolosluğunun eski çalışanı Simon Cheng, işkence altında sorgulandığını öne sürdü.Hong Kong’daki protestoları provoke etmek ve organize etmekle suçlandığını söyleyen Cheng, Çin gizli polisinin Hong Kong’taki protestolara liderlik eden aktivistler hakkında bilgi almak için kendisinin işkenceye maruz kaldığını söyledi.

Çin’de alıkonulan İngiltere Konsolosluğu çalışanından işkence iddiası

Çin’de bir süre alıkonulan Hong Kong’daki İngiltere Konsolosluğunun eski çalışanı Simon Cheng, Çin polisi tarafından kendisine işkence yapıldığını iddia etti.
Çin’de yaklaşık 15 gün boyunca Çin polisi tarafından alıkonulan Hong Kong’daki İngiltere Konsolosluğunun eski çalışanı Simon Cheng, işkence altında sorgulandığını öne sürdü.
Hong Kong’daki protestoları provoke etmek ve organize etmekle suçlandığını söyleyen Cheng, Çin gizli polisinin Hong Kong’taki protestolara liderlik eden aktivistler hakkında bilgi almak için kendisinin işkenceye maruz kaldığını söyledi. Çinli polislerin kendisini darp ettiğini öne süren Simon Cheng, günlerce uykusuz bırakıldığını ve gözaltı süresince zincirlendiğini ifade etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cheng, bazen polislerin kendisinden saatlerce çömelmesini istediğini bunu başaramadığında ise sopayla dövüldüğünü söyledi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab iddialarla ilgili yaptığı açıklamada, “Simon Cheng ekibimizin değerli bir üyesiydi. Simon Cheng’in gözaltı sırasında maruz kaldığı İşkenceyi de içeren kötü muamele karşısında dehşete düştük” dedi.
Çin Büyükelçisini konuyla ilgili görüşmek üzere bakanlığa çağırdığını söyleyen Raab, görüşmede Çin’in uluslararası yükümlülükleri ihlal ettiğini aktardığını söyledi.
Yaklaşık 2 yıl boyunca İngiltere Konsolosluğunda çalışan Hong Kong vatandaşı Simon Cheng, 8 Ağustos’ta bir iş gezisi için Çin’in Shenzhen kentine gittikten sonra kamu güvenliği yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Çin polisi tarafından gözaltına alınmıştı. Çin polisi tarafından 15 gün gözaltına alınan Cheng daha sonra serbest bırakılmıştı. Cheng, Çili yetkililerce İngiliz ajanı olmakla suçlanmış ve protesto liderleriyle bağlantısı sorgulanmıştı.
Hong Kong, İngiltere’nin 1842’de başlayan sömürge yönetiminin ardından 1997’de "bir devlet iki sistem" formülüyle yeniden Çin’e devredilmişti.

Çin’de alıkonulan İngiltere Konsolosluğu çalışanından işkence iddiası

Yere düştüğünü görünce...Trafiği durdurup oraya koştu Yere düştüğünü görünce...Trafiği durdurup oraya koştu
Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere madalya ve berat verildiKıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere madalya ve berat verildi
Hırsızlık şüphelisi: "Bu kadar ünlü olduğumu bilmiyordum"Hırsızlık şüphelisi: "Bu kadar ünlü olduğumu bilmiyordum"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Sosyal medyaya damgasını vuran mevlid ile ilgili konuştu

Sosyal medyaya damgasını vuran mevlid ile ilgili konuştu

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Güleda cinayetinde yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Güleda cinayetinde yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Şoke eden muz paylaşım: Seks diyorum...

Şoke eden muz paylaşım: Seks diyorum...

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Grup Yorum üyesi Helin Bölek ve Bahar Kurt'a tahliye!

Grup Yorum üyelerine tahliye!

Başörtülü öğretmene saldıran kadın yakalandı

Başörtülü öğretmene dehşeti yaşatmıştı! Yakalandı

Afrin'de şehitlerin cenazesini kaçıran PKK'lı terörist Duzyer Kurdi yakalandı

Şehitlerin cenazesini kaçırmıştı! Yakalandı

Zonguldak'ta hareketli anlar! Genç kadını son anda vazgeçirdiler

Zonguldak'ta hareketli anlar! Genç kadını son anda vazgeçirdiler

Şehit Karataş'ın oğlunun verdiği asker selamı yürekleri dağladı!

Yürekleri dağlayan an!

Eski eşi dehşeti yaşatmıştı! Gelen mektupla hayatının şokunu yaşadı

Eski eşi tarafından boğazı kesildi! Gelen mektupla şoke oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.